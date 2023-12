Champions League: vince il City dei giovani, ok anche il Lipsia  

LE ALTRE GARE

Guardiola fa turnover ma supera 3-2 la Stella Rossa, i tedeschi battono 2-1 lo Young Boys

© Getty Images Il City chiude il girone di Champions a punteggio pieno grazie al 3-2 in casa della Stella Rossa. Tanto turnover per Guardiola, trascinato però dai giovani Hamilton (19'), Bobb (62') e Phillips, a segno su calcio di rigore all'85': ai serbi non bastano Hwang (76') e Katai (91'). Nell'altro match del gruppo G, il Lipsia batte 2-1 lo Young Boys con i gol di Sesko (51') e Forsberg (56'), inutile la rete di Colley (53') per gli elvetici.

GRUPPO G

Ultimi 90 minuti ininfluenti nel gruppo G: il Manchester City, già sicuro del primo posto, si impone 3-2 in casa della Stella Rossa. A Belgrado, Guardiola fa ampio turnover, con solo Akanji, Stones e Grealish in campo tra i titolarissimi dei campioni d'Europa. Tra i debuttanti in assoluto c'è Micah Hamilton, classe 2003, che porta in vantaggio gli ospiti con un potente destro sul secondo palo al 19'. Al 62', invece, tocca ad un altro giovane: Bobb, che trova il raddoppio con una splendida azione personale chiusa con un preciso mancino sul secondo palo. Al 76', i padroni di casa tornano in partita grazie alla rete di Hwang, ma è tutto inutile: nove minuti dopo, infatti, Hamilton si guadagna su Djiga il calcio di rigore trasformato da Phillips. Katai entra e ad inizio recupero sembra riaprire i giochi, ma finisce 3-2: City a punteggio pieno come solo il Real Madrid ha saputo fare in questa fase ai gironi.

Nell'altro match, il Lipsia supera 2-1 lo Young Boys. I tedeschi passano a inizio ripresa, al 51', quando Sesko si gira in area su Janko e di sinistro mette in porta. L'1-0 dura però appena due minuti, poi gli elvetici pareggiano con la ripartenza rifinita da Nsame e finalizzata da Colley. Ma il festival dei gol ravvicinati prosegue e, infatti, poco dopo arriva il 2-1 in favore dei tedeschi con il preciso diagonale mancino di Forsberg (56').