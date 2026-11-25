La quinta giornata della League Phase della Champions League fa subito tornare il sorriso in casa-Inter, visto che i nerazzurri sconfiggono 2-0 lo Stoccarda: Sucic e Lautaro portano Chivu a nove punti. Il tecnico nerazzurro non rischia Stankovic titolare, viste le assenze di Calhanoglu e Zielinski, e sorprende in regia: c'è Sucic in mezzo, con Mkhitaryan e Barella. Conferma per Pio Esposito, che si rende subito pericoloso e viene neutralizzato da Chabot. Lo Stoccarda risponde con Demirovic e gioca di rimessa, con un 3-4-2-1 che lascia tanto spazio ai trequartisti, ma rischia grosso sulle folate nerazzurre: Seimen è attento, Barella colpisce un palo e Thuram si divora il potenziale vantaggio. Il primo tempo si chiude dunque sullo 0-0, sotto il diluvio, e con una pessima notizia per Chivu: Bastoni va ko al 40' per un problema muscolare, che sembra serio. Al suo posto entra Dimarco, subito pericoloso da fermo e coi suoi cross, e l'Inter sfonda al 57': braccio di Vagnoman e rigore, Sucic trasforma esattamente come aveva fatto contro l'Atalanta. Il croato si conferma un affidabile rigorista "di riserva", convinto da Thuram e Mkhitaryan a calciare quest'oggi, e la partita gira a favore dei nerazzurri. Lo Stoccarda prova a rispondere con Leweling e Undav, pedine-chiave della Germania che subentrano nell'undici di Hoeneß, ma non va oltre una grande chance di Nartey e un pressing inefficace. L'Inter, di contro, trova il bis col subentrante Lautaro Martinez: azione aperta e chiusa dal capitano, che sfrutta l'assist di Dimarco e il velo di Pio Esposito. Siamo al 74' e il raddoppio nerazzurro indirizza definitivamente la sfida, nonostante i tentativi di El Khannouss e compagni. Un'ottima Inter ottiene la terza vittoria in cinque gare, sfiorando anche il tris con Lautaro e salendo a quota nove punti: nerazzurri appena fuori dalla top-10 e in 12a posizione, appaiati a tre club (Aston Villa, Bruges, Galatasaray). Lo Stoccarda, invece, si ferma a quota 7 punti.