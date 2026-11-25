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La quinta giornata della League Phase della Champions League fa subito tornare il sorriso in casa-Inter, visto che i nerazzurri sconfiggono 2-0 lo Stoccarda: Sucic e Lautaro portano Chivu a nove punti. Il tecnico nerazzurro non rischia Stankovic titolare, viste le assenze di Calhanoglu e Zielinski, e sorprende in regia: c'è Sucic in mezzo, con Mkhitaryan e Barella. Conferma per Pio Esposito, che si rende subito pericoloso e viene neutralizzato da Chabot. Lo Stoccarda risponde con Demirovic e gioca di rimessa, con un 3-4-2-1 che lascia tanto spazio ai trequartisti, ma rischia grosso sulle folate nerazzurre: Seimen è attento, Barella colpisce un palo e Thuram si divora il potenziale vantaggio. Il primo tempo si chiude dunque sullo 0-0, sotto il diluvio, e con una pessima notizia per Chivu: Bastoni va ko al 40' per un problema muscolare, che sembra serio. Al suo posto entra Dimarco, subito pericoloso da fermo e coi suoi cross, e l'Inter sfonda al 57': braccio di Vagnoman e rigore, Sucic trasforma esattamente come aveva fatto contro l'Atalanta. Il croato si conferma un affidabile rigorista "di riserva", convinto da Thuram e Mkhitaryan a calciare quest'oggi, e la partita gira a favore dei nerazzurri. Lo Stoccarda prova a rispondere con Leweling e Undav, pedine-chiave della Germania che subentrano nell'undici di Hoeneß, ma non va oltre una grande chance di Nartey e un pressing inefficace. L'Inter, di contro, trova il bis col subentrante Lautaro Martinez: azione aperta e chiusa dal capitano, che sfrutta l'assist di Dimarco e il velo di Pio Esposito. Siamo al 74' e il raddoppio nerazzurro indirizza definitivamente la sfida, nonostante i tentativi di El Khannouss e compagni. Un'ottima Inter ottiene la terza vittoria in cinque gare, sfiorando anche il tris con Lautaro e salendo a quota nove punti: nerazzurri appena fuori dalla top-10 e in 12a posizione, appaiati a tre club (Aston Villa, Bruges, Galatasaray). Lo Stoccarda, invece, si ferma a quota 7 punti.
IL TABELLINO
INTER-STOCCARDA 2-0
INTER (3-5-2) - J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni (40' Dimarco); Spence, Barella (40' st Stankovic), Sucic, Mkhitaryan (23' st Jones), Carlos Augusto; P. Esposito (40' st Diouf), Thuram (23' st Lautaro). A disposizione: Di Gennaro, Provedel, Stones, Luis Henrique, Pavard, Bovo, Lavelli. All. Chivu.
STOCCARDA (3-4-2-1) - Seimen; Jeltsch (25' st Jaquez), Chabot, Hendriks; Vagnoman (19' st Leweling), Nartey (25' st Stiller), Spalt, Mittelstädt; El Khannouss (38' st Tiago Tomas), Führich (19' st Undav); Demirovic. A disposizione: Bredlow, Al-Dakhil, Karazor, Pejcinovic, Prömel, Assignon, Sauer. All. Hoeneß.
Arbitro: Letexier (Fra).
Marcatori: 11' st Sucic rig. (I), 29' st Lautaro (I).
Ammoniti: Thuram (I), Jeltsch (S), Akanji (I).
LE STATISTICHE
L’Inter è rimasta imbattuta in quattro gare di fila contro squadre tedesche in UEFA Champions League (3V, 1N) per la seconda volta, dopo il periodo tra il 2002 e il 2004.
L’Inter ha ottenuto tre vittorie di fila in UEFA Champions League, dopo che aveva perso sette delle precedenti otto (1V) subendo in media 2.2 gol a partita.
L’Inter ha registrato tre clean sheet di fila in UEFA Champions League per la prima volta dalle prime tre gare stagionali della scorsa stagione
Lautaro Martínez ha segnato solo la terza rete da subentrato su 28 totali in UEFA Champions League – l’ultimo gol “dalla panchina” risaliva al 1° ottobre 2024 contro la Stella Rossa.
Lautaro Martínez ha segnato il suo 28° gol in UEFA Champions League con l'Inter, il doppio rispetto ad Adriano (14), secondo miglior marcatore dei nerazzurri nella competizione.
Federico Dimarco ha servito otto assist in UEFA Champions League, solo Wesley Sneijder (nove) ha fatto meglio nella competizione con l’Inter – superato Samuel Eto'o a quota sette.
Quello di Petar Sučić è il primo gol su rigore dell'Inter in UEFA Champions League dal 21 ottobre 2025 (Çalhanoğlu vs Union Saint-Gilloise). Per il croato è il quarto gol nella competizione, il primo dal dischetto.
L'Inter ha segnato un rigore in UEFA Champions League contro una squadra tedesca per la prima volta dal settembre 2004, quando Adriano andò a segno contro il Werder Brema.
L’Inter ha tentato 13 tiri nel 1° tempo senza segnare, mai così tanti senza trovare la rete nei primi 45’ di una gara di UEFA Champions League dal 7 dicembre 2021 contro il Real Madrid.
Lo Stoccarda è rimasto senza segnare in due gare di fila di UEFA Champions League per la prima volta dall'ottobre 2007 - in quell'occasione due ko di seguito in casa per 0-2 vs Barcellona e Lione.
Nicolò Barella ha collezionato la sua presenza numero 62 nella competizione, raggiungendo al 3° posto Esteban Cambiasso nella classifica dei giocatori con più gare giocate con l'Inter in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League.
Alessandro Bastoni ha collezionato la sua presenza numero 60 nella competizione, raggiungendo al 5° posto Iván Córdoba nella classifica dei giocatori con più gare giocate con l'Inter in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League.