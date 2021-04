Champions League: spavento Guardiola, poi il City rimonta il Dortmund e si prende la semifinale con il Psg

CHAMPIONS LEAGUE

Al Signal Iduna Park il Borussia si porta in vantaggio con Bellingham al 15’, ma nella ripresa Mahrez su rigore al 10’ e Foden al 30’ completano l’1-2

Nella seconda serata del ritorno dei quarti di finale di Champions League il Manchester City si guadagna un posto in semifinale replicando il 2-1 ottenuto in casa all’andata. A Dortmund è però proprio il Borussia a passare in vantaggio con un tiro di Bellingham al 15’, ma nella ripresa Mahrez e Foden portano i Citizens a sfidare il Paris Saint-Germain: l’algerino trasforma un rigore al 10’, Foden chiude il match di potenza al 30’. Champions, le foto di Borussia Dortmund-Manchester City Getty Images

Con lo stesso risultato dell’andata, con lo stesso merito dell’andata. Il Manchester City si merita la semifinale contro il Paris Saint-Germain espugnando Dortmund per 1-2 dopo un inaspettato spavento iniziale. Basta infatti solamente un quarto d’ora per cominciare a lustrarsi gli occhi, perché proprio al 15’ Haaland tiene palla e serve Dahoud, il tiro del centrocampista dal limite viene rimpallato dalla difesa e finisce al più giovane di tutti: Bellingham, che senza pensare troppo piazza il pallone a giro sotto l’incrocio, con Ederson che sfiora senza riuscire a deviare. E l’ago della bilancia pende già dalla parte del Borussia. Probabilmente i Citizens non si aspettavano di dover già recuperare così presto e spingono, così dopo nemmeno dieci minuti De Bruyne scocca un bel tiro contro la traversa. Poco più tardi è Bellingham a opporsi a un tiro di Mahrez, ma la prima frazione si chiude dopo 45 minuti spettacolari sullo 0-1.

Il match continua a deliziare i palati degli appassionati anche al rientro in campo, ma dopo pochi minuti l’arbitro fischia rigore per il Manchester City per un intervento a braccio largo di Emre Can in area: la Var conferma la decisione e Mahrez calcia dagli undici metri una legnata incredibile sotto il sette, difeso invano da Hitz. La squadra di Guardiola non si siede però certo sugli allori e macina gioco per sigillare la qualificazione in semifinale: il portiere ospite si allunga bene su una rasoiata di De Bruyne, ma sugli sviluppi del conseguente calcio d’angolo Foden calcia di potenza sul primo palo e Hitz si fa sorprendere anche a causa della visibilità limitata dai giocatori sulla traiettoria. A questo punto il Borussia Dortmund vede l’impresa con i connotati di una missione impossibile e, nonostante le sostituzioni mirate a un assetto più offensivo, la partita si addormenta lentamente. Passano quindi il turno i Citizens, che nel finale hanno anche il tempo di sprecare in tre contro uno il contropiede del possibile 1-3. E ora testa al Psg.

LE STATISTICHE

Pep Guardiola ha raggiunto la semifinale di Champions League per l’ottava stagione, eguagliando il record di José Mourinho.

Il Manchester City ha raggiunto la semifinale di Champions League per la seconda volta nella storia dopo il 2015/16.

Jude Bellingham (17 anni e 289 giorni) è diventato il secondo più giovane giocatore ad aver trovato il gol nella fase ad eliminazione diretta di Champions League, più anziano solo di Bojan con il Barcellona nel 2008 contro lo Schalke 04 (17 anni e 217 giorni).

Bellingham è solamente il secondo giocatore a raggiungere le 10 presenze in Champions League da minorenne, dopo Youri Tielemans nel 2014.

Bellingham è il secondo giocatore inglese ad aver trovato il gol nella fase ad eliminazione diretta per un club non inglese, dopo Steve McManaman con il Real Madrid (Finale nel 1999/00 e semifinale 2001/02).

Riyad Mahrez ha segnato la sua prima rete nella fase ad eliminazione diretta di Champions League.

Phil Foden è il secondo giocatore a segnare sia all’andata che al ritorno di un quarto di finale di Champions League con un’età inferiore ai 21 anni, dopo Kylian Mbappé contro il Borussia Dortmund nel 2016/17 con il Monaco.

Il Borussia Dortmund ha trovato il gol per la 40ª partita consecutiva in tutte le competizioni, segnando 82 reti nel parziale.

Il Borussia Dortmund ha incassato almeno due reti per cinque gare consecutive in tutte le competizioni per la prima volta dal 2003.