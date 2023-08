Playoff Champions League: sorteggiati gli ultimi sei confronti per un posto nel tabellone principale

CHAMPIONS LEAGUE

Marsiglia, Galatasaray e PSV sono tra le principali candidate a essere presenti nell'urna di Montecarlo il 31 agosto

© web Sono state sorteggiate le sei sfide di Playoff che assegneranno gli ultimi 6 posti alla Champions League 2023/24. Tra "percorso campioni" e "percorso piazzate", tra il 22 e il 30 agosto verranno disputate le gare con andata e ritorno per entrare nell'urna del sorteggio della fase a gironi. Protagoniste squadre importanti come Galatasaray, PSV Eindhoven e Marsiglia che hanno scoperto il proprio destino, in attesa dei verdetti del secondo turno di qualificazione.

PERCORSO CAMPIONI

Slovan Bratislava o Maccabi Haifa - Young Boys

Anversa - AEK Atene o Dinamo Zagabria

Rakow o Aris Limassol - Copenaghen o Sparta Praga

Klaksvik o Molde - Olimpia Lubiana o Galatasaray

PERCORSO PIAZZATE

Rangers o Servette - PSV Eindhoven o Sturm Graz

Braga o Backa Topola - Panathinaikos o Marsiglia

Quando si gioca - Le sfide dell'ultimo turno di Playoff Champions League si disputeranno tra il 22-23 agosto, giorni validi per l'andata, e il 29-30 agosto con il ritorno.

Dove vederla - La migliore partita del martedì sarà trasmessa in diretta in chiaro su Italia 1, mentre le altre sfide saranno visibili in diretta su Mediaset Infinity.

Le sei squadre vincitrici di questi scontri conquisteranno il posto nell'urna del 31 agosto a Montecarlo, dove saranno sorteggiati i gironi per l'edizione 2023/24 della Champions League.