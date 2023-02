Real Madrid, Ancelotti: "Non è stato facile, al ritorno ci sarà da soffrire"

LE PAROLE

Il tecnico dei Blancos commenta la vittoria col Liverpool: "Vinicius ha giocato una partita incredibile"

Carlo Ancelotti si gode il trionfo in rimonta sul Liverpool nell'andata degli ottavi di Champions League, ma preferisce non sbilanciarsi sul passaggio del turno: "Non è stato facile, soprattutto all'inizio della partita - le parole del tecnico del Real Madid -. Siamo stati bravi a non perdere fiducia e poco alla volta abbiamo preso il controllo del gioco. Vinícius ha giocato una partita incredibile. La prima partita è andata bene, ma dobbiamo pensare che al ritorno ci sarà da lottare e soffrire".

A inizio gara il pensiero del tecnico italiano è andato alla semifinale d'andata dell'anno scorso: "Ho pensato che poteva essere come con il Manchester City (quando il Real si trovò sotto di 2 gol dopo 11' poi finì 4-3 per gli inglesi, ndr). Poteva succedere la stessa cosa ed è successa, anzi anche meglio. La squadra non si è persa d'animo. Salah ci ha fatto male a sinistra e abbiamo sofferto un po', ma poi abbiamo controllato meglio spostando lì Valverde".

In ogni caso c'è ancora da lavorare: "Il Liverpool ha sofferto nel secondo tempo, ma noi abbiamo sofferto nel primo. Hanno spinto tanto. Dobbiamo essere soddisfatti perché la partita è stata bella, ma guardare già alla prossima".

KLOPP: "DURO COLPO, MA VOGLIAMO VINCERE A MADRID"

Anche Jurgen Klopp ha commentato il pesante ko interno: "Abbiamo iniziato in maniera ottima, avevamo ottenuto tutto quello che volevamo, ci sentivamo benissimo e l'atmosfera era eccezionale. Poi hanno segnato, in quell'occasione avremmo dovuto difenderci meglio. Il secondo gol loro è stato uno schiaffo, ma dopo il primo tempo avevo ancora sensazioni molto positive. Il terzo gol è nato da una punizione che non sono sicuro ci fosse, ma avremmo dovuto difendere meglio. Quella è stata una vera botta... Abbiamo perso troppi palloni nei momenti sbagliati, non ricordo un passaggio a Nunez oltre le linee nel secondo tempo. Siamo stati totalmente nelle loro mani. Ho detto ai ragazzi che è stato un duro colpo, ma una sconfitta è tale solo se non impariamo da essa. Impareremo e ci riproveremo, vogliamo ancora vincere a Madrid".