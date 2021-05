Champions League: Oporto si prepara a ospitare la finale City-Chelsea

CHAMPIONS LEAGUE

Manca l'ufficialità ma dovrebbe essere lo stadio Do Dragao la sede dell'atto conclusivo del 29 maggio. Per Istanbul un'altra rinuncia

Per il secondo anno di fila il Portogallo è destinato a ospitare la finale di Champions League. Manca ancora l'ufficialità ma dovrebbe essere lo stadio Do Dragao di Oporto la sede della sfida tutta inglese tra il Manchester City e il Chelsea, in sostituzione di Istanbul, che dunque si vedrebbe privata nuovamente dell'atto conclusivo della regina delle Coppe europee a causa della pandemia. Oporto dunque supera Lisbona, teatro della Final Eight dell'ultima edizione totalmente a porte chiuse e che ha visto il trionfo del Bayern Monaco, che sembrava l'ipotesi più accreditata. Appuntamento il 29 maggio.

Il Premier inglese Boris Johnson ha inserito la Turchia nella lista rossa per i viaggi a causa della situazione epidemiologica nel paese, rendendo di fatto impossibile per i tifosi di Chelsea e Manchester City il viaggio a Istanbul per assistere al match allo Stadio olimpico Ataturk. L'obiettivo di Londra era quello di portare la sfida a Wembley ma nei colloqui fra la Uefa e il governo inglese sarebbero emersi problemi organizzativi insormontabili.