Champions League: Manchester City e Psg si salvano, Lille e Aston Villa agli ottavi

STATISTICHE SPORTING-BOLOGNA

Il Bologna ha schierato oggi un XI titolare con l’età media di 24 anni e 102 giorni, il più giovane di una squadra italiana in questa Champions League.

Considerando tutte le competizioni, solo la Juventus (16) ha pareggiato più partite in questa stagione rispetto al Bologna (13) tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei.

Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime tre sfide in questa UEFA Europa League (1V, 2N) e non otteneva una striscia di risultati utili consecutivi più lunga in una singola competizione europea da quella di cinque vittorie di fila nella Coppa UEFA 1998/99.

Quella di Tommaso Pobega è stata la prima rete fuori casa del Bologna in UEFA Champions League/Coppa dei Campioni e la prima marcatura per i rossoblù in una trasferta europea da quella di Nicola Ventola contro il Galatasaray in Coppa UEFA nel dicembre 1999.

Tommaso Pobega ha segnato il suo secondo gol in UEFA Champions League, dopo quello realizzato con la maglia del Milan contro la Dinamo Zagabria, il 14 settembre 2022.

Tommaso Pobega è l’unico giocatore del Bologna ad aver segnato almeno una rete in tre competizioni diverse in questa stagione.

Conrad Harder (19 anni 297 giorni) è il secondo marcatore dello Sporting Lisbona più giovane di sempre in UEFA Champions League/Coppa dei Campioni e il più giovane dai tempi di Quim Silva contro il Partizan Belgrado nel settembre 1955 all'età di 19 anni e 99 giorni.

Lo Sporting Lisbona ha pareggiato una sfida casalinga in UEFA Champions League per la prima volta dall’ottobre 2017: 1-1 contro la Juventus in quel caso.