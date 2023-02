Champions League, Liverpool-Real Madrid 2-5: Ancelotti rimonta Klopp e ipoteca i quarti

CHAMPIONS LEAGUE

I blancos, sotto di due reti dopo 14 minuti, dominano con le doppiette di Vinicius e Benzema e il gol di Militao

Il Real Madrid vince 5-2 a Liverpool nell'andata degli ottavi di finale di Champions League e prenota i quarti. Ad Anfield, avvio da incubo per Ancelotti: i Reds volano sul 2-0 con Núñez (4') e Salah (14'), ma le doppiette di Vinicius (21' e 36') e Benzema (55' e 67') e la rete di testa di Militao (47') regalano il successo ai blancos. A Klopp servirà un'impresa titanica nel match di ritorno del Bernabeu del prossimo 15 marzo.

LA PARTITA

Il Real Madrid domina l'andata degli ottavi di finale di Champions League e passa 5-2 in rimonta in casa del Liverpool, che sogna per un quarto d'ora prima di cadere sotto i colpi di Vinicius e Benzema: Ancelotti vede da vicino i quarti.

Primo tempo incredibile ad Anfield: al 4', i Reds sono già in vantaggio grazie al meraviglioso colpo di tacco di Núñez su assist di Salah. I blancos partono male e anche Courtois ci mette del suo, controllando in maniera completamente scomposta il pallone e cedendolo all'egiziano che, al 14', raddoppia. A suonare la carica ci pensa allora Vinicius: il brasiliano accorcia le distanze con un destro all'angolino basso dal vertice dell'area, mentre al 36' è 2-2 grazie al rimpallo vincente sul rinvio di Alisson, che pareggia gli orrori dei portieri. Nel mezzo, l'infortunio di Alaba, sostituito da Nacho Fernandez per problemi muscolari. Prima dell'intervallo, Robertson deve addirittura evitare la rimonta anticipando Rodrygo.

Liverpool-Real Madrid, le immagini del match















































1 di 25 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 25 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Il ribaltone si concretizza comunque ad inizio ripresa: punizione di Modric e colpo di testa vincente di Militao per il 3-2 degli ospiti al 47'. Passano appena 8 minuti ed ecco il poker: lo firma Benzema dopo un bel triangolo con Rodrygo, con la conclusione mancina in caduta deviata da Gomez che spiazza Alisson. Il Liverpool non c'è più e il Real sfonda ancora con Vinicius e con il francese, che riceve dal brasiliano in contropiede e firma la sua personale doppietta saltando il portiere di casa e depositando a porta vuota. Il finale è pura accademia per Ancelotti, che ipoteca il passaggio del turno. Al Liverpool, in campo praticamente fino al 2-3 di Militao, servirà un'impresa ai limiti dell'impossibile per andare ai quarti, visto che nella sua storia il Real non ha mai perso in casa con quattro gol di scarto. Il peggior ko è l'1-4 nella stagione 2018/2019 contro l'Ajax che, in questo caso, vorrebbe dire prolungare la sfida almeno ai tempi supplementari.