Champions League: Lione-Zenit 1-1, Depay risponde ad Azmoun  

Uno dei gruppi più equilibrati della nuova Champions League inizia con un pareggio. Finisce infatti 1-1 tra Lione e Zenit San Pietroburgo, gara inaugurale del gruppo G. Al Parc OL Sardar Azmoun segna al 41' il primo gol della nuova Champions, capitalizzando un triangolo con Dzyuba. I padroni di casa pareggiano grazie a Memphis Depay, che si procura e trasforma un calcio di rigore (51'). Benfica-Lipsia chiuderà il primo turno del girone.



LIONE-ZENIT 1-1

Fatica a decollare Lione-Zenit, e non stupisce che ci sia equilibrio nel girone senza favoriti, dove ogni squadra può arrivare prima come ultima. I francesi devono rimediare le ultime uscite deludenti, dopo un avvio sprint. Preoccupa la difesa, sempre bucata nelle ultime tre partite, anche se nei primi 40 minuti i padroni di casa non scricchiolano. Anzi, vanno vicini al vantaggio con Dembélé, che conclude alto dopo un pasticcio difensivo dei centrali dello Zenit. Aumentano i giri del motore i francesi, Semak predica calma ma trema quando Lunev non arriva su un cross di Dubois: Dembélé arriva tardi. Il portiere ucraino si ripete pochi minuti dopo non controllando una punizione di Depay e costringendo Rakitskyi a rifugiarsi in angolo. Come un fulmine al ciel sereno, gli ospiti colpiscono al 41': Azmoun, che doveva uscire qualche istante prima, triangola con Dzyuba e si presenta davanti a Lopes, fulminandolo con un esterno destro e trovando il primo gol della nuova Champions League.

Con rabbia, il Lione si riversa in attacco. Partire con un k.o. interno rischierebbe di compromettere il girone. Depay non ci sta e si procura un calcio di rigore, cercando e trovando il contatto con Ozdoev (appena entrato per l'infortunato Azmoun). L'olandese va sul dischetto e trasforma per l'1-1 (51'). Sono soprattutto qui le colpe dell'OL, che non capitalizza le occasioni. Ne ha due, e importanti, Jeff Reine-Adélaïde, che prima spreca una bella azione personale, poi calcia a lato da posizione favorevolissima. Allo Zenit va bene l'1-1, mentre il Lione chiude il match in avanti ma Depay non riesce a ribaltare il risultato.