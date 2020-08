Champions League, Lione-Bayern Monaco in esclusiva in chiaro su Canale 5

Mercoledì 19 agosto, su Canale 5 alle ore 21.00 in esclusiva in chiaro la semifinale di Champions League “Lione-Bayern Monaco”. Dallo stadio “Josè Alvalade” di Lisbona andrà in scena la sfida tra i francesi che, dopo aver eliminato Juventus e Manchester City, rappresentano la vera sorpresa di questa Champions e i tedeschi, grandi favoriti per accedere alla finale dopo le otto reti rifilate al Barcellona nei quarti di finale.