Champions League: l’Atletico frena ancora  

CHAMPIONS LEAGUE

Gli spagnoli non vanno oltre lo 0-0 con i belgi e ora rischiano il passaggio del turno

© Getty Images Il mercoledì della quarta giornata di Champions League si apre con il pareggio tra Atletico Madrid e Brugge. Al Wanda Metropolitano i Colchoneros non vanno oltre lo 0-0 contro la capolista belga. La squadra di Diego Simeone si avvicina in più occasioni al vantaggio con Griezmann. Al 41’ viene fischiato un rigore al Bruges ma l’arbitro annulla dopo il consulto al Var. Correa al 47’ segna ma la rete non è valida per fuorigioco dello stesso giocatore. Spagnoli che ora rischiano l’eliminazione dalla competizione.

GRUPPO B

Il Brugge ferma sullo 0-0 l’Atletico Madrid e rimane in testa nel gruppo B con un piede già alle fasi successive della Champions. Quarto risultato utile in altrettante partite per i belgi. Sowah e Jutgla nel primo tempo sfiorano il vantaggio per gli ospiti. Griezmann si rende pericoloso in più occasioni, Mignolet si fa trovare pronto e compie delle belle parate. Al 41’ il Var annulla un rigore per il Brugge. Al rientro l’Atletico è pericoloso con Correa, che trova al 47’ il vantaggio ma il guardalinee alza la bandierina e annulla per fuorigioco. Il finale è intenso: i belgi rimangono in dieci e l’Atletico non riesce a sfruttare la superiorità numerica per portarsi a casa la vittoria. Finisce con un punto a testa. Per la formazione di Simeone la qualificazione è in bilico.