Champions League: l’Arsenal vince 2-1 al Bernabeu e vola in semifinale, Real Madrid eliminato

In un Bernabeu deciso a trascinare il Real Madrid verso l’ennesima incredibile rimonta in Champions League, l’Arsenal scende in campo con il dovere di difendere un netto vantaggio per 3-0 conquistatosi con merito nella gara d’andata all’Emirates. Arteta conferma gli stessi undici titolari protagonisti dell’impresa centrata una settimana fa in quel di Londra, mentre Ancelotti decide di tenere inizialmente in panchina Modric e di riportare Valverde a centrocampo, con Tchouameni al posto dello squalificato Camavinga e Vazquez come terzino destro. Il compito di ribaltare la débâcle dell’andata è affidato però soprattutto ai fantastici quattro: Bellingham, Vinicius, Rodrygo e Mbappé. Proprio l’ex Psg appoggia in rete un cross di Vinicius dopo soli due minuti dal calcio d’inizio, ma la posizione di Mbappé è chiaramente irregolare e il gol viene quindi annullato per fuorigioco. Saka prova invece a spaventare Courtois dalla parte opposta, mentre il Var richiama l’arbitro al monitor per valutare un contatto in area tra Asencio e Merino: Letexier assegna allora un calcio di rigore ai Gunners per una trattenuta, ma Courtois para con la mano sinistra il mal riuscito tentativo di cucchiaio da parte di Saka. L’inglese fallisce quindi dal dischetto l’occasione che avrebbe già potuto indirizzare la qualificazione al 13’, mentre una decina di minuti più tardi il direttore di gara assegna un altro rigore, questa volta al Real: il contatto tra Rice e Mbappé appare però molto lieve e il Var richiama quindi un’altra volta al monitor l’arbitro, che torna sui propri passi e revoca il penalty.