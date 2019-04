Champions League, la sera di Ajax-Juventus: torna Cristiano Ronaldo

10/04/2019

"Me la sono guadagnata, adesso me la gioco": saranno state più o meno queste le parole che Cristiano Ronaldo si è ripetuto per giorni nella testa fino al recupero che gli ha consentito di essere in campo in Ajax-Juventus . La sua tripletta contro l'Atletico Madrid ha spalancato le porte dei quarti di finale di Champions League per i bianconeri, ora è tempo di piazzare il primo mattoncino verso la semifinale : alla Crujiff Arena sarà Davide contro Golia .

09:30 LA PRESENTAZIONE

Solo che nella testa di Allegri questa volta dovrà andare diversamente che nel racconto biblico: CR7, che ad Amsterdam ha già segnato cinque gol nel corso degli anni, dovrà tenere a bada il futuro del calcio olandese, da De Ligt (che piace molto alla Juve) a De Jong, già acquistato dal Barcellona. Tra i tifosi bianconeri c'è apprensione per l'assenza di Chiellini, la grande occasione per Rugani non deve far comunque dimenticare che - nel gioco dell'andata/ritorno - meglio avere il fuoriclasse portoghese oggi e non il capitano che viceversa: per effetto dei gol in trasferta, sarebbe meglio un 2-2 che uno 0-0.



Ma la Juventus, se vuole (come vuole), arrivare sino alla finale al Wanda Metropolitano deve andare oltre assenze e ragionamenti sui 180', è la logica favorita dell'incontro e, facendo attenzione ad una squadra che ha comunque eliminato il Real Madrid campione in carica, deve cercare di incanalare la qualificazione già stasera. Detto della soluzione difensiva, in mediana Allegri regala muscoli ai fianchi di Pjanic con la coppia Bentancur-Matuidi mentre in attacco sarà Bernardeschi a fare da raccordo. Da non dimenticare le soluzioni dalla panchina, sia Kean in momento d'oro ma pure il rientrante Douglas Costa (qui le formazioni). Chi passa potrebbe anche prendere il Tottenham, l'occasione è doppiamente ghiotta.