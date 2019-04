Champions League, la sera di Ajax-Juventus: arrestati tifosi bianconeri con manganelli e coltelli. Scontri tra tifosi Ajax e polizia Tensioni prima della sfida dell'andata dei quarti di Champions Facebook

10/04/2019

Tempo reale

AJAX, VAN DER SAR: "JUVE ESPERTA MA POSSIAMO BATTERLA" "E' una partita molto importante per l'Ajax, io ho giocato due anni alla Juve e con Ronaldo al Manchester. Speriamo sia una bella partita". Così Edwin Van der Saar, ad dell'Ajax, prima della partita contro la Juventus in Champions League. "Abbiamo giocatori giovani ma abbiamo già giocato anche in Europa League. Sarà difficile contro una squadra di così grande esperienza come la Juve, ma abbiamo già battuto il Real e penso siamo pronti a dimostrare come giochiamo a calcio. E' un bel quarto, ma noi vogliamo andare avanti e tornare al top anche nei prossimi anni".

19:45 RESTA ALTA LA TENSIONE ALL'ESTERNO DELLO STADIO All'esterno dello stadio è ancora altissima tensione. Continuano gli scontri tra gli ultras dell'Ajax e la polizia.

19:12 SCONTRI TRA TIFOSI AJAX E POLIZIA ALL'ESTERNO DELLO STADIO Scontri tra tifosi dell'Ajax e forzse dell'ordine all'esterno della 'Johan Cruijff Arena'. Momenti di tensione con lanci di bottiglie e cariche della polizia a cavallo, che hanno usato anche idranti per disperdere i facinorosi. Il De Telegraph riferisce che anche un gruppo imprecisato di tifosi olandesi è stato arrestato circa due ore prima della partita, nel tentativo di organizzare una sorta di 'festa' all'esterno dello stadio caratterizzata da cori e lancio di fuochi d'artificio.

Amsterdam. Scontri tra polizia e ultras dell’Ajax in questo momento pic.twitter.com/gDdwsWXWqd — Aurelio Capaldi (@AurelioCapaldi) 10 aprile 2019

19:09 DE TELEGRAAF: "TIFOSI JUVE IN POSSESSO DI MANGANELLI, SPRAY E COLTELLI A riferire dell'arresto di decine di tifosi italiani della Juve ad Amsterdam è anche il quotidiano olandese 'De Telegraaf' nel sua edizione online. Il gruppo, si legge, era in possesso di fuochi d'artificio, manganelli, spray al peperoncino e un coltello e si trovava nelle vicinanze della 'Johan Cruijff Arena'. Secondo quanto riferito dai media che riportano notizie di fonte della polizia, i tifosi della Juventus sono stati arrestati e trasferiti in autobus in un centro di detenzione.

18:52 SALVINI: "120 TIFOSI JUVENTINI FERMATI AD AMSTERDAM" Centoventi tifosi juventini sono stati fermati ad Amsterdam perché "avevano oggetti non esattamente appropriati per andare in uno stadio". E' quanto ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Salvini in una diretta Facebook chiedendo ai tifosi che si trovano nella capitale olandese per seguire l'incontro tra Ajax e Juve di "tenere la testa sulle spalle". "Il calcio è bello, lo sport è bello - ha aggiunto - però a mani pulite a volto pulito senza far casino, mi raccomando".

15:05 JOHAN CRUIJFF ARENA TUTTA ESAURITA Ci sarà un clima infuocato alla Johan Cruijff Arena questa sera: tutti esauriti i 55mila biglietti in vendita. Sono attesi tra i tre e i quattromila tifosi bianconeri.



14:00 IL PRECEDENTE DEL 2004 La Juventus su Twitter ricorda un precedente benaugurante: l'1-0 casalingo deciso da Nedved con questo gran gol





Non siete ancora pronti per #AjaxJuve? 🤯

Vi prepariamo con questa magia di Nedved nella vittoria del 2004 ⚪⚫#GETREADY pic.twitter.com/RvwHDgj9Nl — JuventusFC (@juventusfc) April 10, 2019

13:30 AGNELLI GIÀ ALLO STADIO PER IL PRANZO UEFA Andrea Agnelli è già alla Johan Cruijff Arena. Il presidente bianconero si è recato allo stadio per il classico pranzo Uefa che si è tenuto all'interno dell'impianto in una suite. A rappresentare l'Ajax Edwin van der Sar che è molto legato al presidente bianconero dai tempi della Juventus. E curiosamente i due sono anche presidente e vicepresidente dell'Eca.

11:45 JUVE, IMPOSSIBILE DORMIRE Petardi e fuochi d'artificio sotto l'albergo della Juventus: i tifosi dell'Ajax provano a togliere sonno e concentrazione agli avversari. E c'è anche un motivo scaramantico visto che era accaduto lo stesso anche alla vigilia dello scontro con il Real Madrid, poi eliminato.

09:30 LA PRESENTAZIONE Solo che nella testa di Allegri questa volta dovrà andare diversamente che nel racconto biblico: CR7, che ad Amsterdam ha già segnato cinque gol nel corso degli anni, dovrà tenere a bada il futuro del calcio olandese, da De Ligt (che piace molto alla Juve) a De Jong, già acquistato dal Barcellona. Tra i tifosi bianconeri c'è apprensione per l'assenza di Chiellini, la grande occasione per Rugani non deve far comunque dimenticare che - nel gioco dell'andata/ritorno - meglio avere il fuoriclasse portoghese oggi e non il capitano che viceversa: per effetto dei gol in trasferta, sarebbe meglio un 2-2 che uno 0-0.



Ma la Juventus, se vuole (come vuole), arrivare sino alla finale al Wanda Metropolitano deve andare oltre assenze e ragionamenti sui 180', è la logica favorita dell'incontro e, facendo attenzione ad una squadra che ha comunque eliminato il Real Madrid campione in carica, deve cercare di incanalare la qualificazione già stasera. Detto della soluzione difensiva, in mediana Allegri regala muscoli ai fianchi di Pjanic con la coppia Bentancur-Matuidi mentre in attacco sarà Bernardeschi a fare da raccordo. Da non dimenticare le soluzioni dalla panchina, sia Kean in momento d'oro ma pure il rientrante Douglas Costa (qui le formazioni). Chi passa potrebbe anche prendere il Tottenham, l'occasione è doppiamente ghiotta.

