Champions League: la Real Sociedad piega il Salisburgo, il Braga rimonta l’Union Berlino

CHAMPIONS LEAGUE

Nel girone dell’Inter gli spagnoli vincono in trasferta 2-0, clamoroso ribaltone per i portoghesi: da 0-2 a 3-2

© Getty Images Seconda giornata della fase a gironi di Champions League: nel gruppo D, quello che vede impegnata l’Inter, la Real Sociedad piega per 2-0 il Salisburgo in Austria. Gli spagnoli sbloccano la partita con Oyarzabal (7’), per poi raddoppiare con Brais Mendez (27’). Nel gruppo C invece (quello del Napoli) clamorosa rimonta allo scadere del Braga, 3-2 in casa dell’Union Berlino. Prima la doppietta di Becker per i tedeschi, poi Niakaté, Bruma e Castro.

RB SALISBURGO-REAL SOCIEDAD 0-2

Tutto piuttosto facile per la Real Sociedad, che nel gruppo D dell’Inter batte il Salisburgo in Austria per 2-0. Avvio forte degli spagnoli, che al 7’ sono già avanti di un gol: Brais Mendez pesca Oyarzabal in area, che si gira in un fazzoletto e piazza il mancino preciso in buca d’angolo. Gli austriaci non riescono a reagire nell’immediato, con gli ospiti che colpiscono nuovamente venti minuti più tardi: al 27’ Brais Mendez passa da assistman a goleador, con la rete del 2-0 (risultato con cui si rientra negli spogliatoi). Nella ripresa gli uomini di Struber cercano di tenere il pallone per creare occasioni da gol, ma la squadra di Barrenetxea si difende compatta senza concedere troppo. Nel finale i biancorossi non riescono ad avviare il forcing per riaprirla, con i biancoblù che portano a casa la vittoria. Vince la Real Sociedad e sale a 4 punti in classifica. Fermo a 3 il Salisburgo.

UNION BERLINO-BRAGA 2-3

Pazzesca rimonta del Braga, da 0-2 a 3-2 in casa dell’Union Berlino. Incontro equilibrato e divertente in avvio, con i portoghesi ad esercitare una discreta pressione. I tedeschi cercano spesso di ripartire in contropiede, ed è proprio tramite una ripartenza che sbloccano il match: al 30’ Kral lancia Becker in profondità, con l’attaccante che si invola verso l’area e chiude con il diagonale destro dell’1-0. Sette minuti più tardi il copione si ripete, con Tousart che innesca il giocatore del Suriname per la sua doppietta personale, che vale il 2-0. Poco prima del duplice fischio gli ospiti battono un colpo, con il 2-1 firmato da Niakaté. Il Braga sposta l’inerzia della sfida dalla sua, e al rientro in campo dopo l’intervallo pareggia: al 51’ Horta inventa e Bruma finalizza con un destro capolavoro, con l’equilibrio che viene ristabilito. La sfida si gioca su ritmi molto alti, con entrambe le squadre volenterose di portare a casa i tre punti. Quando tutto lascia pensare al pari ecco che arriva il gol partita dei portoghesi: al 94’, in pieno recupero, Bruma accomoda al limite dell’area per il diagonale vincente di André Castro, che regala i tre punti a Artur Jorge. Vince il Braga e sale a 3 punti in classifica, fermo a 0 l’Union Berlino.