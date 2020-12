Juventus, Pirlo: "Se non vinci nascono problemi che non esistono, ma la squadra mi segue"

VERSO JUVE-DINAMO KIEV

Conquistato il pass per gli ottavi, la Juve ospita la Dinamo Kiev in lotta per l'Europa League. "Quando vinci va tutto bene, quando perdi o pareggi nascono problemi che magari non esistono. Sappiamo quello che dobbiamo fare - ha detto Pirlo - Sono sicuro che i giocatori mi seguano e non sono preoccupato". Formazione: "Gioca Morata, Dybala nel derby. Cuadrado e Danilo possono riposare".

LA CONFERENZA DI PIRLO

Quanta personalità si aspetta domani?

"Non credo di aver detto cose così forti a Benevento. Bisogna avere più voglia di raggiungere il risultato e gestire meglio i momenti della partita. Non penso di essere stato duro, ma è solo un dato di fatto. Noi pensiamo partita dopo partita, domani c’è la Dinamo. È normale che chi, come Cuadrado e Danilo, ha giocato di più possa riposare. Ma domani abbiamo una gara importante di Champions, giocherà un buon 11".



Ci sarà spazio per Kulusevski domani?

"Lui ha sempre giocato nello stesso ruolo da quando è qui. Ha fatto partite buone e altre meno. Tutti i giovani arrivati qui hanno fatto lo stesso percorso,, abbiamo pensato questo e siamo contenti di quello che sta facendo".



Preoccupato dopo Benevento?

"Non sono preoccupato, non è un peccato di gioventù. Non abbiamo avuto la bravura di chiudere la gara nel primo tempo, nella ripresa siamo stati poco dinamici nel trovare la soluzione per andare in gol".

Su Dybala.

"Lui gioca vicino all’attaccante, poi per indole si abbassa per toccare più palloni. Gli ripeto ogni giorno che deve giocare in certi tipi di spazi. Quando viene nella nostra metà campo deve giocare facile e non portare palla se no non si stanca. Deve essere lucido quando poi è vicino all’attaccante per trovare le giocate".

La differenza fra Champions League e Serie A?

"Dovremmo affrontare le partite tutte allo stesso modo. Non sono soddisfatto al massimo, volevo avere più continuità di risultati ma è normale perché è una squadra nuova con allenatore nuovo e con poca preparazione. Sono sicuro però che i giocatori mi seguono, sanno quello che devono fare".

Ha capito qual è il problema principale?

"Quando vinci va tutto bene, quando perdi o pareggi nascono problemi che magari non esistono. Sappiamo quello che dobbiamo fare".

La stagione di Ramsey?

"Non pensavo fosse così bravo, purtroppo l'abbiamo avuto poco per problematiche. Adesso è tornato, pian piano speriamo di riportarlo nella sua condizione. Lui è un giocatore importante per noi".

Domani il tridente?

"Non penso, con la squalifica di Morata in campionato è meglio che giochi lui e che Dybala si prepari per il derby".

Al fianco di Andrea Pirlo c'è Alex Sandro, che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe dopo il lungo infortunio. "Cosa ci manca? Solo i risultati, stiamo lavorando bene e siamo in crescita. Quando non si vince alla Juve è un problema, ma siamo abituati, sulla strada giusta; sappiamo dove dobbiamo migliorare. Io? Sto sempre meglio e sono a disposizione". Su cosa è cambiato con Pirlo: "E' cambiato il modo di giocare, però la sua mentalità l'abbiamo capita sin da subito. Ogni giorno miglioriamo, vedo che stiamo lavorando sempre meglio e ci conosciamo sempre di più". Sul suo infortunio: "Non sono mai stato così tanto tempo fuori dal campo. Però ho recuperato bene, mi sento meglio e preparato per giocare domani".