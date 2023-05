Champions League: Inter-Milan diretta dal francese Turpin

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

© Getty Images Sarà Clement Turpin l'arbitro dell'Euroderby della semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Milan, in programma martedì a San Siro. Il fischietto francese sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali Danos e Pages e dal quarto ufficiale Stephanie Frappart. Transalpino anche il Var, con Brisard e Milloit. Turpin, che festeggerà il suo 41° compleanno proprio al Meazza, ha diretto in quattro occasioni i nerazzurri, che hanno un bilancio di una vittoria e tre sconfitte. Nessun successo per i rossoneri, invece, nei tre precedenti: due pareggi e un ko. In questa stagione, il direttore di gara transalpino ha già arbitrato entrambe le squadre: l'Inter nella sconfitta all'esordio in Champions contro il Bayern a San Siro (0-2), il Milan nel ritorno degli ottavi contro il Tottenham (0-0).

Il primo incrocio tra Turpin e l'Inter risale alla stagione 2012-2013, nel ritorno del terzo turno preliminare di Europa League contro l'Hajduk Spalato. Forte del 3-0 dell'andata, la squadra allora allenata da Stramaccioni perse 2-0 a San Siro rischiando una clamorosa eliminazione. Il secondo precedente è nella stagione 2018-2019, fase a gironi di Champions League: l'Inter, dopo lo svantaggio firmato Eriksen, firmò un'incredibile rimonta nel finale e sconfisse il Tottenham a San Siro per 2-1 grazie a Icardi e Vecino. Ancora una sconfitta due stagioni dopo sempre in Champions e sempre nella fase a gironi, quando il Real superò i nerazzurri al Bernabeu per 3-2. In quell'occasione Turpin non sanzionò una chiara spinta di Mendy su Hakimi, che poi effettuerà l'incomprensibile retropassaggio che diede il la al gol di Benzema. L'ultimo incrocio, come detto, nel settembre 2022 contro il Bayern Monaco: un 2-0 senza storia firmato da Sané e da un'autorete di D'Ambrosio.

Negativo anche il bilancio complessivo del Milan con Turpin, anche se l'ultimo precedente ha sorriso ai rossoneri, visto che lo 0-0 di Londra contro il Tottenham è valso la qualificazione ai quarti di Champions. Molto contestata, invece, la direzione di gara di Turpin in Milan-Porto 1-1 dell'edizione precedente, quando il Diavolo si lamentò per fallo su Bennacer da parte di Grujic non sanzionato prima del gol del momentaneo 0-1 di Luis Diaz. Un pareggio che alla fine risulterà fatale per la qualificazione agli ottavi. L'unica sconfitta nel primo precedente, andata degli ottavi di Europa League 2017-2018: l'Arsenal si impose a San Siro per 2-0 grazie a Mkhitaryan (a segno anche settimana scorsa) e Ramsey.

