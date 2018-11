Champions League: il Real torna grande, travolto 5-0 il Viktoria Plzen

07/11/2018

Alla Doosan Arena di Plzen cerca nuova gloria il Real Madrid di Solari che piazza un tridente con Bale, Benzema e Vazquez a caccia di una vittoria che valga di nuovo il primato del gruppo G. Di contro i padroni di casa che iniziano a spingere sin dai primi minuti per provare ad ottenere punti preziosi per la rincorsa al terzo posto. Il Viktoria Plzen sfiora il vantaggio dopo 8 minuti con un traversone di Hrosovsky deviato da Nacho che sfiora l'autogol: traversa piena. Due minuti e i padroni di casa protestano anche per un rigore non assegnato per fallo su Chory. Real decisamente sottotono in avvio. Al 20' ecco però arrivare il vantaggio del Real Madrid con uno splendido gol di Benzema che dalla sinistra penetra in area e si esibisce in un doppio dribbling, prima di concludere con un piatto destro che si infila tra le gambe di Hruska prima di gonfiare la rete: 1-0 Real. Al 23' c'è il raddoppio con un angolo battuto da Kroos e il colpo di testa di Casemiro che schiaccia per il 2-0. Madrileni scatenati che trovano anche il terzo gol con l'assist di testa di Bale e la zuccata di Benzema che al 37' segna il 3-0. Non c'è più partita, due minuti dopo il gallese Bale fa poker con un sinistro al volo sul secondo palo. Alla fine del primo tempo la partita è già segnata. Nella ripresa il 5-0 arriva in contropiede, finalizzato da Kroos che si esibisce in uno splendido pallonetto di destro che si spegne all'incrocio dei pali più lontano. Traversa di Bale nel recupero, poi triplice fischio e il Real torna in testa al girone a 9 punti insieme alla Roma.