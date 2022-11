Champions League: il Real Madrid conferma il primo posto, Lipsia agli ottavi

CHAMPIONS LEAGUE

I blancos travolgono 5-1 il Celtic, i tedeschi passano 4-0 a Varsavia contro lo Shakhtar, che retrocede in Europa League

© Getty Images Nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League, il Real Madrid chiude al primo posto il gruppo F grazie al 5-1 del Bernabeu contro il Celtic: decidono i rigori di Modric (6') e Rodrygo (21') e le reti di Asensio (51'), Vinicius (61') e Valverde (71'). Al secondo posto chiude invece il Lipsia, che domina lo scontro diretto con lo Shakhtar, retrocesso in Europa League: 4-0 con Nkunku, André Silva, Szoboszlai e l'autorete di Bondar.

GRUPPO F

Come da pronostico, il Real vince il gruppo F travolgendo 5-1 al Bernabeu il Celtic in un match il cui primo tempo vede protagonisti i rigori. La sfida per la formazione di Ancelotti si sblocca già al 6': fallo di mano di Jenz sul tiro di Valverde e massima punizione per i padroni di casa, puntualmente trasformata da Modric. La situazione si ripete anche al 21', con un altro tocco con il braccio di Starfelt sulla conclusione di Rodrygo, che dal dischetto non sbaglia. Il terzo rigore è invece per il Celtic: Mendy stende in area Abada, ma dagli undici metri Courtois ipnotizza Juranovic. Nel secondo tempo, i blancos chiudono i giochi con Asensio, Vinicius e Valverde nel giro di 20 minuti (51', 61' e 71'). Dopo la punizione di Jota all'84', finisce 5-1, con gli spagnoli che saranno in prima fascia nel sorteggio degli ottavi del 7 novembre. Al secondo posto si piazza il Lipsia, che si impone 4-0 a Varsavia contro lo Shakhtar nello scontro diretto grazie al tap-in di Nkunku (10'), ad André Silva (50'), al contropiede di Szoboszlai (62') e all'autorete di Bondar (68') sulla conclusione di Dani Olmo, entrato da pochi secondi. Gli ucraini, invece, dovranno accontentarsi dell'Europa League.