Champions League, il programma delle semifinali

Con ancora nel cuore e negli occhi le emozioni dei quarti di finale, la Uefa ha reso note date e orari delle semifinali di Champions League. Per le sfide di andata si comincia con Bayern Monaco-Real Madrid, che si giocherà martedì 30 aprile alle 21 (diretta su Canale 5), mentre Borussia Dortmund-Psg è in programma per mercoledì 1 maggio alle 21. Una settimana dopo sono previste le gare di ritorno: Psg-Borussia Dortmund martedì 7 maggio alle ore 21(diretta su Canale 5), Real Madrid-Bayern Monaco mercoledì 8 maggio alle ore 21.