Champions League: il Liverpool chiude con un pari, tripletta Neymar nella ‘manita’ del Psg

CHAMPIONS LEAGUE

Il Liverpool, già sicuro del primo posto nel Gruppo D che vede qualificarsi anche l’Atalanta, chiude la fase a gironi di Champions League con un pareggio per 1-1 in casa del Midtjylland: non basta la rete di Salah dopo 57 secondi, Scholz pareggia su rigore al 67’. A Parigi vanno in scena i 77’ mancanti di Psg-Basaksehir, interrotta dopo i fatti di martedì: finisce 5-1, con tre gol di Neymar e due di Mbappé. Parigini primi nel Gruppo H. Psg-Basaksehir, tutti in ginocchio per dire no al razzismo





















































































Ultime gallery Vedi tutte

GRUPPO D

Già sicuro del primo posto nel gruppo che vede qualificarsi anche l’Atalanta, un rimaneggiato Liverpool si accontenta del pareggio in casa del Midtjylland, che conclude la fase a gironi di Champions League con il sorriso nonostante due soli punti in sei partite. Ai Reds non basta passare in vantaggio dopo 57 secondi: Salah recupera un palone sulla tre quarti e s’invola verso la porta avversaria, sfruttando poi un rimpallo favorevole in area per superare il portiere Hansen. I danesi, infatti, non ci stanno a fare da vittima sacrificale e provano ad impostare una trama di gioco efficace per agguantare un risultato di prestigio. Un’occasione clamorosa arriva al 49’, quando Evander colpisce la traversa, ma bisogna attendere pochi minuti per festeggiare il pari: è il 61’, infatti, quando il portiere Kelleher stende Dreyer in area, l’arbitro fischia il fuorigioco dell’attaccante ma torna sui suoi passi dopo la revisione del Var e assegna il rigore che Scholz trasforma. Il finale di match è aperto, entrambe le contendenti hanno occasioni interessanti e il Liverpool si vede anche annullare una rete di Minamino all'89' per fuorigioco. Non bastano però ben nove minuti di recupero per decidere un vincitore: Reds ancora imbattuti in trasferta in Champions, ma non riesce il tre su tre.

GRUPPO H

A poco meno di ventiquattr’ore dall’episodio che ha causato la sospensione della partita (oltre che un’ondata di reazioni da parte non solo del mondo del calcio, ma anche dello sport in generale e della politica internazionale), al Parco dei Principi si torna a giocare e il Psg dà grande spettacolo, rifilando un pesantissimo 5-1 ai danni del Basaksehir. Ripresa al 14’ agli ordini di un altro staff arbitrale, coordinato dall’olandese Makkelie, la partita è dominata sin da subito da Neymar e compagni, con il brasiliano scatenato che segna al 21’ (tunnel al malcapitato Ponck prima della conclusione vincente) e al 38’ su assist di Mbappé. Due minuti dopo Bakker fa tris ma è in fuorigioco: poco prima del passaggio decisivo del solito Neymar, però, c’è un netto fallo in uscita del portiere Mert, l’arbitro assegna il rigore dopo la revisione al Var e Mbappé trasforma dagli undici metri. Nella ripresa i parigini dilagano: al 50’ Neymar fa tripletta e, nonostante arrivi una rete del Basaksehir al 57’ grazie a Topal (che si trova abbastanza casualmente sulla traiettoria del pallone calciato da Kahveci), arriva anche il pokerissimo di Mbappé, che concretizza un bel contropiede al 62’. L’ultima mezz’ora è una lunga passerella verso i tre punti che consentono alla squadra di Tuchel di conquistare il primo posto nel girone, forti del vantaggio negli scontri diretti contro il Lipsia. Termina con la quinta sconfitta in sei partite, invece, la prima esperienza dei turchi nella fase a gironi di Champions League.

RISULTATI E CLASSIFICHE