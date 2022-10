Champions League: Psg e Chelsea volano agli ottavi, avanza anche il Dortmund

CHAMPIONS LEAGUE

I francesi travolgono 7-2 il Maccabi Haifa, Blues primi dopo il 2-1 al Salisburgo. I gialloneri pareggiano 0-0 col City e passano il turno

© Getty Images Nella penultima giornata della fase a gironi di Champions League, Psg e Chelsea vincono volando agli ottavi di finale (avanti anche il Benfica). I parigini travolgono 7-2 il Maccabi Haifa, mentre i Blues passano 2-1 in casa del Salisburgo e sono primi dopo la vittoria del Milan a Zagabria. Passa il turno anche il Dortmund, che pareggia 0-0 con il Manchester City. Il Lipsia batte 3-1 il Real Madrid, 1-1 tra Celtic e Shakhtar, mentre il Siviglia supera 3-0 il Copenhagen.

GRUPPO E

Il Chelsea vola agli ottavi di finale di Champions League con una giornata d'anticipo. I Blues, inseriti nel girone del Milan, passano 2-1 in casa del Salisburgo, chiudendo i giochi e ipotecando il primo posto. I londinesi passano alla prima vera occasione, che arriva proprio a metà primo tempo: Kovacic raccoglie il pallone dal limite dell'area e con un sinistro senza ritmo ed equilibrio mette il pallone sotto l'incrocio dei pali. Poco dopo, il portiere degli austriaci Kohn è fenomenale nel togliere dalla porta la deviazione di Aubameyang, mentre servono due interventi per fermare Havertz. I padroni di casa gelano la formazione di Potter ad inizio ripresa, pareggiando al 49' con Adamu in ripartenza. Al 64', però, Havertz trova un capolavoro dal limite dell'area: sinistro all'incrocio dei pali e 2-1 per i Blues, che nel finale resistono. Un passaggio del turno che è anche un assist al Milan, con il Salisburgo ora seriamente a rischio eliminazione.

GRUPPO F

Terza vittoria di fila per il Lipsia, che batte 3-2 il già qualificato Real Madrid e si avvicina alla qualificazione agli ottavi di finale. I tedeschi partono forte e passano in vantaggio al 13': da calcio d'angolo, André Silva conclude di testa, Courtois para ma accomoda il pallone per Gvardiol, che in tuffo firma l'1-0. Passano solo cinque minuti e i padroni di casa raddoppiano con Nkunku, che riceve in area e fulmina il belga con il sinistro e grazie all'aiuto della traversa. Vinicius riapre i giochi prima dell'intervallo, ma nella ripresa è l'ex Chelsea Werner, all'81', a siglare il 3-1. Inutile il rigore segnato a tempo scaduto da Rodrygo: il Real non riesce a blindare il primo posto, ma ospiterà il Celtic al Bernabeu nell'ultimo turno con l'obiettivo di chiudere il discorso. Al Lipsia basterà ora il pareggio contro lo Shakhtar, che pareggia 1-1 a Glasgow con il Celtic: Mudryk al 58' risponde al vantaggio scozzese firmato da Giakoumakis (34').

GRUPPO G

Nel gruppo G, arriva il primo verdetto: il Copenhagen è fuori da tutte le competizioni. Il Siviglia, infatti, batte 3-0 i danesi, ultimi a -3 e con lo svantaggio nei confronti diretti con gli andalusi, che sbloccano la sfida nella ripresa. Dopo un'ora senza gol, En Nesyri sfrutta il cross del Papu Gomez e con una spizzata di testa insacca al 61'. La sfida resta in equilibrio fino all'88', quando Isco trova un meraviglioso destro dal limite dell'area che batte Grabara e fa 2-0. Nel recupero, il tris di Montiel, che in tap-in trova il 3-0. Il 3-0 del Siviglia si rivela inutile di fronte allo 0-0 tra Dortmund e City: punto preziosissimo per i gialloneri, agli ottavi da secondi essendo a +3 sugli andalusi ma con il vantaggio dei confronti diretti. Un match senza reti che certifica, allo stesso tempo, il primo posto della formazione di Guardiola, che ha come più grande occasione il rigore fallito al 58' da Mahrez. Tutto deciso, dunque, nel gruppo G: agli ottavi City e Dortmund (come secondo), Siviglia in Europa League, con il Copenhagen fuori da tutte le competizioni.

GRUPPO H

Oltre al Benfica, che batte la Juve, passa agli ottavi anche il Psg, che travolge il Maccabi Haifa 7-2 grazie al trio delle meraviglie dei parigini. Un successo che spedisce in vetta per differenza reti la formazione di Galtier, che si giocherà il primo posto a Torino contro i bianconeri già eliminati ma ancora in corsa per l'Europa League. Al 19', Messi segna di esterno mettendo il pallone sul secondo palo, mentre tra il 32' e il 35' arrivano il 2-0 di Mbappé e il 3-0 di Neymar. Seck accorcia le distanze al 38', ma prima dell'intervallo la Pulce sigla la doppietta con un sinistro all'angolino. Il senegalese trova il secondo gol di serata firmando il momentaneo 4-2 al 50', Ma ancora Mbappé (64') e Soler (84') con in mezzo l'autorete di Goldberg (67') arrotondano il risultato. Psg a +8 di differenza reti contro il +4 del Benfica: il primo posto si deciderà negli ultimi 90 minuti. Maccabi, invece, praticamente spacciato: il -9 tra gol fatti e subiti contro il -3 della Juve lascia poche speranze in vista del match interno contro il Benfica dell'ultima giornata.