Champions League, il Bayern fatica contro la Lokomotiv: a Mosca finisce 2-1

Due vittorie su due per il Bayern Monaco in questo inizio di Champions League. I campioni d’Europa in carica, dopo il netto 4-0 all’Atletico Madrid, proseguono la propria striscia vincente in Europa superando 2-1 la Lokomotiv Mosca, un risultato che consente alla banda di Flick di rimanere saldamente in testa al girone A. I bavaresi fanno la partita sin dai primissimi minuti, un approccio che al 13’ frutta il gol del vantaggio con Goretzka, bravo a incrociare di testa sul primo palo il bel cross al volo di Pavard. Su un’azione fotocopia, dodici minuti più tardi, gli ospiti colpiscono il palo con Coman, segno questo di come la Lokomotiv faccia fatica a resistere all’avvolgente manovra dei tedeschi. I russi, con Krychowiak e Kulikov, non impensieriscono più di tanto un attento Neuer e così il Bayern, amministrando ritmo e possesso, può andare tranquillamente all’intervallo avanti di una rete. Nella ripresa i biancorossi vanno più volte vicini al 2-0 ma Martinez, Coman e Kimmich peccano di concretezza permettendo così alla Lokomotiv di restare in partita. Col passare dei minuti la formazione russa va sempre più intensamente alla ricerca del pareggio e al 70’ riesce nella missione con Miranchuk, abile a bruciare Neuer su assist di Ze Luis. Al 77’ è lo stesso capoverdiano ad avere sui piedi la chance del 2-1 ma il suo diagonale termina malamente a lato della porta bavarese. Il Bayern allora si desta e con un moto d’orgoglio, al 79’, torna a comandare la gara grazie all’imparabile diagonale di Kimmich. I moscoviti a questo punto si riversano nella metà campo avversaria ma il disperato assalto finale non trova fortuna e così i tedeschi possono festeggiare la loro seconda vittoria nella Champions League 2020/21.