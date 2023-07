Champions League: il Bate Borisov ne prende 6 dall’Aris, pari per il Ludogorets

© Getty Images

Continua la corsa alla qualificazione ai gironi di Champions League per le squadre impegnate nei playoff. Nelle gare di andata del secondo turno crolla clamorosamente il Bate Borisov: i bielorussi perdono 6-2 in casa dell’Aris Limassol. Lo Sheriff vince di misura (1-0) sul Maccabi Haifa, mentre il Qarabag cade 3-2 contro il Rakow Czestochowa. Pari per il Ludogorets, che non va oltre l’1-1 contro l’Olimpija Ljubljana.