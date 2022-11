Champions League, i verdetti della prima fase: chi va agli ottavi, chi scende in Europa League

CHAMPIONS LEAGUE

La situazione verso il sorteggio di lunedì 7 novembre

© Getty Images Chiusa la fase a gironi della Champions League, sono 16 le squadre qualificate agli ottavi che parteciperanno al sorteggio di lunedì 7 novembre a mezzogiorno. Nei primi quattro gironi (A, B, C e D) Napoli, Porto, Bayern e Tottenham passano da prime della classe, Liverpool, Bruges, Inter, Eintracht Francoforte da seconde. In Europa League retrocedono Ajax, Bayer Leverkusen, Barcellona e Sporting Lisbona. Stasera sono arrivati gli ultimi verdetti: nel Gruppo E primo posto sicuro per il Chelsea, Milan secondo e Salisburgo terzo e in Europa League. Nel Gruppo F Real primo, avanti anche il Lipsia mentre lo Shakhtar va in Europa League. Nel Gruppo G avanti il City e il Dortmund, rispettivamente primo e secondo, mentre nel Gruppo H Benfica primo per maggior numero di gol segnati in trasferta e Psg secondo. Juve in Europa League.

GIRONE A

Napoli primo e Liverpool secondo, entrambi a quota 15 punti, decide la differenza reti negli scontri diretti. Ajax terzo e in Europa League. Ultimo posto per i Rangers Glasgow.

GIRONE B

Porto primo con 12 punti, Bruges secondo a quota 11. In Europa League il Bayer Leverkusen, eliminato l'Atletico Madrid

GIRONE C

Primo posto a pieni punti per il Bayern, secondo per l'Inter. In Europa League il Barcellona. Ultimo il Viktoria Plzen.

GIRONE D

Con 11 punti passa come primo il Tottenham, secondo l'Eintracht Francoforte. Lo Sporting Lisbona in Europa League. Fuori il Marsiglia.

GIRONE E

Chelsea primo del raggruppamento con 13 punti. Milan secondo con 10 e agli ottavi, Salisburgo terzo e in Europa League. Dinamo Zagabria fuori.

GIRONE F

Il Real Madrid ha 13 punti e si qualifica come primo. Il Lipsia ha vinto con quattro gol di scarto contro lo Shakhtar e si qualifica per gli ottavi con il secondo posto nel girone, mentre gli ucraini vanno in Europa League. Eliminato il Celtic.

GIRONE G

Manchester City primo con 14 punti e il Dortmund secondo con 9. In Europa League il Siviglia. Out il Copenaghen.

GIRONE H

Benfica e Psg con stessi punti (14), partite vinte e pareggiate (4 e 2) e stessi gol fatti e subiti (16-7) ma portoghesi primi per maggior numero di gol segnati in trasferta rispetto ai francesi, secondi. Juve al terzo posto e Maccabi, travolto 6-1 dal Benfica, fuori.