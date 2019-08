Champions League, i biglietti in trasferta al massimo a 70 euro

Buone notizie per i tifosi che vogliono assistere a delle partite di Champions League in trasferta. I biglietti di questa stagione, infatti, non potranno costare più di 70 euro. Lo ha annunciato la Uefa stessa in seguito alle lamentele dei tifosi negli ultimi anni. Il presidente Aleksander Ceferin ha spiegato che "i tifosi sono la linfa vitale del gioco e coloro che seguono le loro squadre nelle partite in trasferta devono avere accesso ai biglietti a un prezzo ragionevole, tenendo presente il costo che hanno già dovuto sostenere per il viaggio".