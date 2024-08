Champions League, già eliminato il Fenerbahce di Mourinho

© ge

E' già finita la Champions League di José Mourinho alla guida del Fenerbahce. I turchi, infatti, sono stati eliminati dal Lille nel turno preliminare. Dopo la sconfitta per 1-0 in Francia, il Fenerbahce non è andato oltre l'-1 nel match di ritorno a Istanbul. Dopo essere andata in vantaggio al 91' con un autogol di Diakite, la squadra di Mou si è fatta raggiungere da David al 118' nonostante fosse in superiorità numerica per l'espulsione (doppio giallo) di Mandi al 109'.