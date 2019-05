Champions League e Ramadan: un problema per l'Ajax

06/05/2019

L'incrocio pericoloso tra sport e religione si ripresenta puntuale a ogni mese di maggio e dopo la versione 2018, che divenne di dominio pubblico nella corsa del Liverpool verso la finale di Champions League poi persa contro il Real Madrid, nel 2019 a essere protagonista e sotto la lente di ingrandimento saranno le prestazioni del sorprendente Ajax. Dal 5 maggio, infatti, è iniziato il mese in cui secondo la religione musulmana si pratica il digiuno, uno dei cinque pilastri dell'Islam, in commemorazione della prima rivelazione del Corano a Maometto. Dall'alba al tramonto senza ingerire liquidi e/o solidi, 16 ore che inficiano senza dubbio le prestazioni di sportivi come i calciatori.



Un problema in più per l'Ajax che ad Amsterdam dovrà difendere l'1-0 conquistato in casa del Tottenham per regalarsi la finale di Madrid (sempre e comunque in periodo di Ramadan). Gli olandesi semifinalisti hanno incassato la volontà di Ziyech e Mazraoui, entrambi di origini marocchine, di rispettare questo digiuno, ma se per il terzino Ten Hag ha già fatto vedere contro la Juventus di avere soluzioni alternative in Veltman e Tagliafico, più problematico sarà giocare con la fisicità e la lucidità del fantasista a mezzo servizio. Infatti il sole dovrebbe tramonterà solo venti minuti dopo l'inizio della partita che è fissato per le 21, solo allora i due giocatori potrebbero mangiare e dissetarsi.



Stesso discorso nell'altra semifinale per il Liverpool con Salah e Mané. L'egiziano è un musulmano praticante e anche nella finale di Champions del 2018 decise di non avvalersi dell'esenzione concessa da un'alta autorità religiosa agli sportivi di alto livello, ma l'infortunio subito a Newcastle dovrebbe comunque toglierlo dai giochi. Il numero 10 dei Reds invece dovrà decidere cosa fare contro il Barcellona.



Anche in Italia i casi di giocatori musulmani non mancano: la Juventus lascerà la scelta a Pjanic, Emre Can e Khedira; il Milan a Calhanoglu e Bakayoko, entrambi già stati in pellegrinaggio alla Mecca per un altro dei cinque precetti, poi ci sono Asamoah, Ghoulam, Dzeko, El Shaarawy e Under.