Champions League: doppio Haller, l’Ajax ribalta il Besiktas

CHAMPIONS LEAGUE

Una doppietta dell’ivoriano vale il 2-1 esterno e mantiene gli olandesi a punteggio pieno. I turchi sono aritmeticamente ultimi

Haller si conferma il bomber a sorpresa di quest’edizione della Champions League. L’ivoriano firma la doppietta a Istanbul e spinge il suo Ajax nel 2-1 in rimonta sul Besiktas, salendo a quota nove gol segnati e raggiungendo Lewandowski in testa alla classifica marcatori. Turchi in vantaggio al 22’ con il rigore di Ghezzal, gli olandesi sorpassano nella ripresa e rimangono a punteggio pieno, vincendo il girone ed eliminando gli avversari.

GRUPPO C

BESIKTAS – AJAX 1-2

L’Ajax prosegue la sua cavalcata a punteggio pieno battendo 2-1 il Besiktas fuori casa. A Istanbul partita frizzante fin dai primi minuti. I padroni di casa vanno vicino al vantaggio con Rosier, gli ospiti rispondono con Neres: entrambi i tentativi si spengono di poco a lato. La partita cambia al 20’, quando Mazraoui tocca di mano in area di rigore. Il var aiuta nell’assegnare il penalty, che Ghezzal trasforma per l’1-0. L’Ajax reagisce e chiama Gunok a due belle parate con Tadic e Daramy, il Besiktas risponde con Teixeira (fuori di poco) e Larin, su cui interviene Onana. Nella ripresa gli olandesi partono forte e si aggrappano al bomber Haller per vincere il match. L’ivoriano al 54’ appoggia a porta vuota su passaggio di Berghuis e al 69’ si ripete spedendo in rete la sponda di Martinez sulla punizione di Tadic. La doppietta porta Haller a 9 gol in quest’edizione di Champions, a pari con Lewandowski. Con questo 2-1, l’Ajax rimane a punteggio pieno e si assicura il primo posto nel girone mentre il Besiktas, ancora a secco di punti, è aritmeticamente fuori dall’Europa.