Champions League, Bologna-Dortmund 2-1: Dallinga e Iling Jr firmano l'impresa ma rossoblù fuori

LA PARTITA

Non basta per evitare l'eliminazione, ma il Bologna trova comunque una grandissima soddisfazione: il ribaltone in due minuti contro il Dortmund (2-1) vale la prima vittoria in Champions in questa stagione, la seconda della storia dei felsinei che si aggiudicarono un match contro l'Anderlecht nel lontanissimo 1964, e con lo stesso risultato. Per i rossoblù sembra essere l'ennesima serata storta, visto che al 15' Holm atterra Anton in area facendosi ammonire ma soprattutto provocando il rigore per i gialloneri trasformato da Guirassy. La situazione sembra peggiorare ulteriormente al 35', visto che dopo tante occasioni per i padroni di casa arriva l'infortunio di Orsolini, sostituito da Iling Jr. Si va all'intervallo con i tedeschi avanti 1-0.



Nella ripresa, la partita si infiamma, soprattutto grazie a Italiano che alla fine la vince con i cambi. Al 64', infatti, entra Dallinga, e sette minuti dopo ecco il pareggio con il tap-in su assist di Odgaard. Neanche il tempo di festeggiare l'1-1 che la difesa del Dortmund sbaglia e dopo una parata di Kobel la sfera arriva a Iling Jr, che invece è freddo e cinico: 2-1 e Dall'Ara impazzito. Il portiere ospite salva su Odgaard, poi nel recupero che solitamente condanna la squadra di Italiano in campionato non succede nulla: 2-1 storico, che l'unica volta in cui aveva vinto in Champions lo aveva fatto proprio in casa nel lontanissimo 7 ottobre 1964, giorno dello spareggio di ritorno con l'Anderlecht. I playoff restano irraggiungibili, ma il Bologna saluta la Champions alla grande.



LE PAGELLE

Holm 5 - Atterra Anton in area e provoca il rigore per il Dortmund, fortunatamente non decisivo.