Champions League, Dinamo Zagabria-Milan 0-4: rossoneri secondi nel girone

D. ZAGABRIA-MILAN 0-4

Gabbia sblocca il match nel primo tempo, poi i rossoneri dilagano con Leao, Giroud su rigore e l'autorete di Ljubicic

Il Milan ha passeggiato in casa della Dinamo Zagabria nella quinta giornata di Champions League vincendo 4-0 al Maksimir e prendendosi il secondo posto nel girone E alle spalle del Chelsea. Match equilibrato fino al 39' quando un colpo di testa di Gabbia ha portato in vantaggio il Milan sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nella ripresa la squadra di Pioli ha dilagato: Leao ha raddoppiato al 49' con un'azione personale sulla sinistra, poi Giroud ha firmato il tris su rigore al 59'. Dieci minuti più tardi l'autorete di Ljubicic ha allargato il successo del Milan.

La fotogallery di Dinamo Zagabria-Milan































































1 di 33 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 33 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

LA PARTITA

Tutto facile, il Milan ha fatto sembrare tutto facile nella trasferta di Champions a Zagabria anche se tutto facile non era. La squadra di Pioli, costretta praticamente a vincere per continuare a rincorrere l'obiettivo ottavi di finale, ha esondato al Maksimir, gestendo la foga dei padroni di casa nella prima mezz'ora per poi scappare via una volta sbloccato il match. Il 4-0 finale alla fine racconta il divario tra le due squadre in campo che nel finale di gara sarebbe potuto essere maggiore senza errori di misura davanti al portiere. Nell'ultimo turno del Gruppo E, il Milan a San Siro contro il Salisburgo si presenterà con due risultati a disposizione su tre.

Per disinnescare lo stadio della Dinamo, con un tifo caldo anche nel finale sotto di quattro gol, Pioli ha schierato una difesa obbligata con l'inedita coppia centrale Gabbia-Kjaer tra Kalulu ed Hernandez, ma soprattutto ha dato un senso offensivo alla sua squadra optando per Rebic, Leao e De Ketelaere alle spalle del riposato Giroud. Ne è uscita una prima parte di gara piuttosto equilibrata per la poca fase difensiva degli esterni d'attacco che hanno dato a Ljubicic e Moharrami spazio per provare giocate interessanti disinnescate da Kjaer, Gabbia e Tatarusanu. Allo stesso tempo in attacco il Milan ha sempre dato la sensazione di poter trovare la giocata giusta negli ultimi metri, nonostante un De Ketelaere sempre alla ricerca della posizione giusta tra le linee.

L'episodio che ha cambiato il corso della serata è arrivato al 39' con un calcio di punizione dal limite, e conseguente schema, pennellato da Tonali sulla testa di Gabbia per il gol del vantaggio che ha rotto l'equilibrio poco prima dell'intervallo. Il Milan però la partita l'ha vinta al rientro dagli spogliatoi con un approccio ancora più aggressivo e determinato che nel giro di quattro minuti ha portato De Ketelaere a sprecare un pallone importante in area e Leao, aiutato dal movimento di Hernandez alla sua sinistra e da una difesa passiva della Dinamo, a firmare il raddoppio che ha raffreddato le ambizioni di rimonta dei ragazzi di Cacic.

Pochi secondi dopo il triplo cambio da all-in del tecnico di casa per provare l'impresa, Tonali si è conquistato il rigore che Giroud ha trasformato nel 3-0 e dieci minuti più tardi è stata l'autorete di Ljubicic a far calare il sipario sul tabellino della sfida prima di qualche errore di superficialità di Krunic e Rebic nel finale. Per il Milan un successo d'oro a Zagabria, per la Dinamo fine della striscia da 31 partite di imbattibilità davanti ai propri tifosi.

--

LE PAGELLE

Tonali 7,5 - Partita sontuosa in mezzo al campo, decisivo tanto in interdizione quanto in fase offensiva. Assist da calcio piazzato per il vantaggio e rigore procurato nel secondo tempo.

Gabbia 7 - Il suo gol sblocca il match è già per questo gli vale un voto positivo. Il suo mestiere però è difendere ed è lì che sfodera una prova attenta e di fisicità su Petkovic, giocando spesso aggressivo e in anticipo fino a metà campo.

Leao 6,5 - Serata ciondolante più che in altre serate, con poco sacrificio nel primo tempo in fase difensiva. Migliora col tempo, ma soprattutto a inizio ripresa senza neanche sgasare apre in due la difesa croata e firma il suo secondo gol in Champions.

De Ketelaere 5,5 - Dopo un inizio incoraggiante si perde tra le linee alla ricerca di una posizione che non trova. Nella ripresa prende subito un giallo e spreca un contropiede prima di lasciare il campo per evitare sorprese.

Sutalo 4 - Una serata disastrosa. Prima si perde Gabbia in maniera ingenua sulla punizione del vantaggio del Milan, poi nella ripresa spalanca l'area di rigore a Leao per il raddoppio che mette in ghiaccio la partita per i rossoneri. Anche in occasione del poker viene mangiato dal portoghese con facilità.

--

IL TABELLINO

DINAMO ZAGABRIA-MILAN 0-4

Dinamo Zagabria (3-5-2): Livakovic 6; Ristovski 4,5 (12' st Spikic 5), Sutalo 4, Peric 5; Moharrami 5, Ivanusec 5,5, Misic 5,5 (30' st Bulat sv), Ademi 5,5 (12' st Baturina 5), Ljubicic 4,5; Orsic 5,5 (30' st Bockaj sv), Petkovic 5 (12' st Drmic 5,5). A disp.: Zagorac, Stefulj, Lauritsen, Emreli, Marin, Theophile-Catherine, Menalo. All.: Cacic 5.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu 6,5; Kalulu 6,5, Kjaer 6, Gabbia 7, Hernandez 6,5 (25' st Ballo-Touré 6); Bennacer 6,5 (25' st Pobega 6), Tonali 7,5; Rebic 6, De Ketelaere 5,5 (7' st Krunic 5,5), Leao 6,5 (25' st Messias 6); Giroud 7 (36' st Origi sv). A disp.: Jungdal, Nava, Diaz, Coubis. All.: Pioli 7.

Arbitro: Marciniak (Polonia)

Marcatori: 39' Gabbia (M), 4' st Leao (M), 14' st rig. Giroud (M), 24' st aut. Ljubicic (D)

Ammoniti: Ademi, Ljubicic (D); De Ketelaere (M)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

• Matteo Gabbia (23 anni e 4 giorni) è il secondo difensore più giovane a segnare in Champions League con Milan, dopo Christian Panucci (20 anni e 233 giorni nel dicembre 1993 contro il Porto e a 21 anni e 204 giorni nel novembre 1994 contro L’AEK Atene).

• L'ultima volta che il Milan ha trovato sia il gol che l'assist con un giocatore italiano in Champions League è stato il 26 novembre 2013 (rete di Balotelli e passaggio vincente di Montolivo).

• Olivier Giroud (36 anni e 25 giorni) è il giocatore più anziano a raggiungere i 20 gol in Champions League.

• Gli ultimi due gol realizzati da Rafael Leão con il Milan in tutte le competizioni sono arrivati grazie a due assist di Theo Hernández.

• Il Milan ha realizzato quattro gol in trasferta in Champions League per la quarta volta nella sua storia, prima di oggi la più recente è stata contro il Fenerbahçe a novembre 2005.

• La Dinamo Zagabria è la squadra che il Milan ha affrontato più volte in competizioni europee trovando sempre la vittoria (sei).

• Il Milan ha vinto più di una partita nella fase a gironi della Champions League per la prima volta dal 2013/14 (successi contro il Celtic sia all’andata che al ritorno in quel caso).

• Il Milan ha segnato per la prima volta su palla inattiva in Champions League da dicembre 2021 (gol di Tomori contro il Liverpool su calcio d’angolo).

• Per la prima volta nella gestione Pioli il Milan schiera una formazione con l’età media superiore ai 27 anni (27 anni e 42 giorni), infatti l’ultima volta che i rossoneri hanno schierato una formazione con valore più alto è stata contro l’Atletico Madrid a marzo 2014 (28 anni e 331 giorni).