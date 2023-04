Champions League, è già caccia al biglietto per i due derby di Milano

SALE L'ATTESA

Sul web si è immediatamente scatenata la ricerca di informazioni sui tagliandi: entrambe le tifoserie possono prenotarsi per ricevere una notifica non appena verranno pubblicati i dettagli

È già alle stelle l'adrenalina per il derby di Champions League tra Inter e Milan. Al momento del triplice fischio di Del Cerro Grande, che ha ufficializzato il passaggio del turno dei nerazzurri, è partita la caccia alle informazioni riguardo ai biglietti per il doppio appuntamento europeo del 10 e 16 maggio: i tifosi si sono riversati in massa sul web a caccia di indicazioni per capire come accaparrarsi per primi i tagliandi, ma la verità è che occorrerà ancora un po' di pazienza. Al momento non vi è alcuna ufficialità sulle date della messa in vendita.

Entrambe le sponde di Milano attendevano notti come queste da diversi anni ed è scontato che le richieste supereranno di gran lunga i posti disponibili: nel 2003, ai tempi del primo derby in semifinale, si stimò che circa 200.000 tifosi a partita provarono ad acquistare un biglietto, a fronte di una capienza massima di San Siro pari a meno della metà. Difficile pensare che le cifre, questa volta, siano molto diverse, ricordando che in questa stagione la capienza massima ufficiale dell'impianto è di 75.817 posti a sedere.

MILAN-INTER

I primi a giocare in casa, e quindi a mettere a disposizione i biglietti, saranno i rossoneri. Si partirà naturalmente dagli abbonati e la società ha messo a disposizione un servizio di pre allerta all'indirizzo help.acmilan.com: cliccando su "invia una notifica" si riceverà un'email nel momento in cui saranno ufficiali data e ora del rilascio dei tagliandi. Già nelle prime due ore in cui il servizio è stato attivo sono arrivate oltre 10.000 richieste di iscrizione.

INTER-MILAN

Anche la società nerazzurra, sul proprio sito internet, ha messo a disposizione un servizio che avviserà gli iscritti quando saranno in vendita i tagliandi. Si comincerà, anche in questo caso, con la prevendita per gli abbonati alla Serie A, seguiranno quelle dedicate ai Soci Inter Club e ai titolari della tessera Siamo Noi (sottoscritta entro il 18 aprile). Successivamente si aprirà la fase di vendita libera.