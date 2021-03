Champions League, dal Portogallo: in settimana il varo del nuovo format

VERSO IL 2024

Secondo 'A Bola' sarà approvato nei prossimi giorni il cambio di regolamento valido dal 2024: addio fase a gironi, arriva il modello svizzero

Il nuovo format della Champions League, che sarà in vigore dal 2024, potrebbe essere approvato già la prossima settimana. Lo scrive il quotidiano portoghese A Bola, specificando che secondo Lars-Christer Olsson, presidente delle leghe europee, il via libera finale sarà dato mercoledì, nel corso di una riunione del Comitato Esecutivo Uefa. I dettagli ancora sono da definire, ma dovrebbero essere concordati il giorno prima, durante la riunione della Commissione Competizioni per Club, guidata dal presidente della Federcalcio portoghese Fernando Gomes. Getty Images

La nuova Champions, frutto di un compromesso tra la Uefa e l'Eca, prevede l'addio alla fase a gironi, che sarà sostituita dal cosiddetto "modello svizzero", basato cioè sul format usato per il campionato elvetico: 36 squadre, quindi 4 in più di quelle attuali, che disputeranno 10 partite, 5 in casa e 5 in trasferta, sempre con avversari diversi e con un calendario stilato sulla base di una divisione in fasce. Le 8 con il maggior numero di punti in classifica avanzano agli ottavi di finale, quelli classificati tra il nono e il 24° posto disputeranno gli spareggi per i restanti otto posti. La fase a eliminazione diretta si svolgerà come quella attuale.