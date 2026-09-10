Champions League, Como-Lipsia 4-1: che spettacolo la squadra di Fabregas, poker da sogno all’esordio

- Assane Diao ha totalizzato sei dribbling riusciti e otto tocchi nell'area di rigore avversaria in Como-Lipsia: il classe 2005 è stato uno dei soli tre giocatori, insieme a Lamine Yamal del Barcellona (sette dribbling, 14 tocchi in area) e Michael Olise (sei e otto), ​​a raggiungere queste statistiche nella prima giornata della UEFA Champions League 2026/27.