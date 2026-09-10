Champions League, Como-Lipsia 4-1: che spettacolo la squadra di Fabregas, poker da sogno all’esordio

© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
L’esordio in Champions League del Como va alla grande, 4-1 al Sinigaglia al Lipsia di Demichelis. Pronti via e Valle fa subito ammonire Orban, con i padroni di casa che sembrano subito in pieno controllo del match. Al quarto d’ora ecco che i lariani passano in vantaggio: combinazione tra Baturina e Douvikas, con il croato che mette a sedere un avversario e insacca l’1-0 al 15’. I Bullen rispondono con Nusa qualche istante più tardi, ma Butez si fa trovare pronto. Gli uomini di Fabregas sono in piena gestione, ma al 35’ Butez si deve superare ancora una volta su un lampo di Maksimovic.
Passano altri tre minuti e i lombardi raddoppiano: al 38’ Baturina imbuca per Douvikas, che brucia Lukeba e chiude con il diagonale destro che vale il 2-0. Dopo l’intervallo i tedeschi cercano di partire molto forte per provare a reagire, ma al 54’ arriva il tris: Da Cunha recupera palla e innesca Nico Paz, che lancia Diao per il diagonale sul palo opposto che significa 3-0. Quattro minuti più tardi i biancorossi riescono ad accorciare con il sinistro di Maksimovic su assist di Nkunku, ma nel finale i lariani chiudono la pratica e riportano nuovamente tre reti di distanza: al 90’ Perrone sfrutta il secondo assist della partita di Nico Paz e firma il poker, per il definitivo 4-1. Esordio da sogno per la squadra di Fabregas.
IL TABELLINO
Como-Lipsia 4-1
Como (4-2-3-1): Butez; Couto (dal 29’ st Smolcic), Ramon, Chalobah, Valle; Da Cunha (dal 20’ st Perrone), Milla; Diao (dal 41’ st Ricci), Nico Paz, Baturina (dal 20’ st Kempf); Douvikas (dal 20’ st Kean). All. Fabregas. A disp. Sanchez, Ginelli, Dossena, Kaiki, Rodriguez, Liberali.
Lipsia (4-4-2): Vandevoordt; Baku (dal 43’ st Henrichs), Orban, Lukeba, Raum; Maksimovic (dal 25’ st Gruda), El Aynaoui, Seiwald (dal 15’ st Gomis), Nusa; Nkunku (dal 15’ st Banzuzi), Guiu (dal 15’ st Ouedraogo). All. Demichelis. A disp. Nyland, Esteve, Klostermann, Finkgrafe, Kaltefleiter, Bakayoko, Romulo.
Arbitro: Gozubuyuk (Olanda).
Marcatori: 15’ Baturina (C), 38’ Douvikas (C), 54’ Diao (C), 58’ Maksimovic (L), 90’ Perrone (C).
Ammoniti: Nico Paz (C), Perrone (C); Orban (L), Nkunku (L), Banzuzi (L).
LE STATISTICHE
- Il Como è soltanto la seconda squadra italiana a realizzare più di tre gol all'esordio in Champions League, la prima dopo la Sampdoria (5-0 v Rosenborg nel settembre 1991).
- Nel corso del 2026, tra le squadre di Serie A, solo l’Inter (22) ha vinto più partite tra tutte le competizioni rispetto al Como (17).
- Martin Baturina ha realizzato il primo gol in assoluto del Como nelle competizioni europee, nonché la sua seconda rete consecutiva in UEFA Champions League dopo quella segnata con la Dinamo Zagabria contro il Milan nel gennaio 2025.
- Martin Baturina ha segnato almeno una rete per tre presenze consecutive tra tutte le competizioni per la prima volta con la maglia del Como.
- Quello di Martin Baturina al 15' è stato il gol più veloce subito dal Lipsia in Champions League dal dicembre 2024: rete di John McGinn con l'Aston Villa al 3'.
- Tasos Douvikas ha segnato sei gol nelle sue ultime nove presenze tra tutte le competizioni, uno in più di quelli realizzati nelle precedenti 19 (cinque).
- Tasos Douvikas del Como è diventato il primo giocatore greco a segnare all'esordio in UEFA Champions League dopo Evangelos Mantzios del Panathinaikos contro il Werder Brema nel settembre 2005.
- Martin Baturina è diventato appena il secondo giocatore croato, dopo Mislav Orsic, a realizzare almeno un gol e a servire almeno un assist per più di una partita di Champions League – il precedente match risale al settembre 2024 (1G, 1A v Monaco con la Dinamo Zagabria).
- Assane Diao (3G, 1A) ha preso parte ad almeno un gol tre presenze consecutive tra tutte le competizioni per la seconda volta con la maglia del Como, la prima dal febbraio 2025 (tre reti di fila in Serie A in quel caso).
- Assane Diao ha totalizzato sei dribbling riusciti e otto tocchi nell'area di rigore avversaria in Como-Lipsia: il classe 2005 è stato uno dei soli tre giocatori, insieme a Lamine Yamal del Barcellona (sette dribbling, 14 tocchi in area) e Michael Olise (sei e otto), a raggiungere queste statistiche nella prima giornata della UEFA Champions League 2026/27.
- Dal 2024/25, tra i giocatori dei cinque principali campionati europei che hanno servito più di 15 assist tra tutte le competizioni, solo Arda Güler (25 - febbraio 2005), Désiré Doué (23 – giugno 2005) e Lamine Yamal (40 – luglio 2007) sono più giovani di Nico Paz (17 - settembre 2004).
- Nico Paz (22 anni e 2 giorni) è il centrocampista più giovane a servire più di un assist in una singola partita di Champions League da Aleksandar Stankovic (20 anni e 178 giorni), il 28 gennaio 2026 con la maglia del Club Brugge contro il Marsiglia.
- Máximo Perrone, al suo primo gol in Champions League, è tornato a segnare una rete tra tutte le competizioni per la prima volta dal 22 marzo 2026 (contro il Pisa in Serie A in quel caso).
- Il Como ha subito almeno un gol per cinque partite consecutive tra tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra febbraio e aprile 2025 (sei di fila in quel caso, tutte in Serie A).