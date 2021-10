Champions League: City a valanga sul Bruges, lo Sporting passa a Istanbul

CHAMPIONS LEAGUE

Gli uomini di Guardiola vincono 5-1 in Belgio, la squadra di Lisbona supera 4-1 il Besiktas

Terza giornata di Champions League che si apre con la secca vittoria 5-1 del Manchester City a Bruges: Cancelo, Mahrez (doppietta), Walker e Palmer regalano il successo alla squadra di Guardiola, ora a sei punti nel gruppo A mentre il Bruges resta a quattro. Convincente nel gruppo C anche lo Sporting Lisbona, che a Istanbul supera il Besiktas 4-1 grazie alla doppietta di Coates, Sarabia e Paulinho (inutile il gol turco di Larin). Getty Images

GRUPPO A

Si rialza il Manchester City dopo la sconfitta con il Psg e travolge 5-1 il Bruges in trasferta. Partita già chiusa nel primo tempo grazie alle reti di Cancelo al 30’ e Mahrez su rigore al 43’, poi in avvio di ripresa Walker firma il tris e il 19enne Palmer (alla prima rete in carriera) cala il poker. Serve a poco il gol di Vanaken al minuto 81’, passano cinque minuti e ancora Mahrez infierisce con la cinquina finale. Troppo forte la squadra di Guardiola che si porta a sei punti, mentre il Bruges incappa nella prima sconfitta del suo girone e resta a 4.

GRUPPO C

Altalena di emozioni ad Istanbul dove lo Sporting Lisbona riesce ad espugnare 4-1 lo stadio del Besiktas. Sono gli ospiti a portarsi in vantaggio con Coates di testa da calcio d’angolo, ma i turchi reagiscono raggiungendo il pari al 24’ con Larin. I portoghesi però si fanno valere sulle palle inattive e ancora Coates, ancora da calcio d’angolo, riporta in vantaggio lo Sporting al 27’. Partita sempre vivace e al 44’ il Var irrompe nel match assegnando un rigore alla squadra di Lisbona per mani di Vida: dagli 11 metri Sarabia non sbaglia. Passano due minuti e il Var è ancora protagonista, questa volta per annullare lo splendido gol del 2-3 di Teixeira. Nella ripresa il Besiktas ci prova ma non basta, Paulinho al 90’ firma il poker e arrivano i primi tre punti per lo Sporting mentre i turchi restano a zero.