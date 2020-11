Champions League: Barcellona, Chelsea e Siviglia agli ottavi di finale

CHAMPIONS LEAGUE

Nella quarta giornata di Champions League Il Barcellona supera 4-0 la Dinamo Kiev mentre Chelsea e Siviglia vincono 2-1 contro Rennes e Krasnodar: tutte sono qualificate agli ottavi. Il Manchester United sconfigge 4-1 il Basaksehir coi gol di Rashford, Bruno Fernades (doppietta) e James. Il Dortmund si impone 3-0 sul Bruges (doppietta di Haaland e Sancho) mentre basta l’1-0 a Psg (rigore di Neymar) per battere il Lipsia.

GRUPPO E

Stesso destino nel gruppo E per Chelsea e Siviglia, che staccano il pass per gli ottavi di finale. Medesimi risultato e successione delle reti per entrambe le formazioni, che s’impongono 2-1 rispettivamente a Rennes e a Krasnodar. Dopo un errore clamoroso sotto porta di Werner, che spedisce incredibilmente alto tutto solo, i Blues vanno in vantaggio al 22’: Mount lancia in avanti con un passaggio millimetrico Hudson-Odoi, il quale entra in area indisturbato e batte Gomis. Alla mezz’ora Mount si divora il raddoppio, facendosi neutralizzare la conclusione a botta sicura dal portiere avversario. La formazione di Lampard non gestisce bene il vantaggio nella ripresa: Mendy compie due buone parate nel giro di un minuto su Nyamsi e Guirassy, ma proprio quest’ultimo sigla l’1-1 all’86’ staccando indisturbato. Ci pensa comunque Giroud al 91’ a sancire la qualificazione del Chelsea tra le prime 16 d’Europa con un tap-in aereo vincente dopo la parata di Gomis su Werner.

Alle fasi a eliminazione diretta approdano quindi anche gli andalusi, avanti nel punteggio già al 5’: bella discesa sulla destra da parte di Ocampos che poi crossa in mezzo e, sulla respinta corta della difesa del Krasnodar, Rakitic colpisce al volo dai 25 metri, indirizzando la palla nell’angolino alla destra del portiere Gorodov. A inizio ripresa Cabella supera il portiere del Siviglia ma il suo tiro a porta vuota viene salvato da Koundè, che si getta alla disperata e devia il pallone quel tanto che basta per farlo finire sul palo. Al 57’ il pareggio diventa però quasi inevitabile: Wanderson, appena entrato, fa partire un destro rasoterra che s’infila nella porta degli andalusi, complice anche una deviazione di Munir. Ma è proprio quest’ultimo a regalare il successo agli ospiti al 95’, grazie a un missile che s’insacca alle spalle di Gorodov. Chelsea e Siviglia (10 punti) si giocheranno il primo posto nel girone nelle prossime due partite; Krasnodar e Rennes (a quota 1) lotteranno per il ripescaggio in Europa League.