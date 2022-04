Champions League, che rivoluzione: si va verso le Final Four

Rivoluzione in vista per la Champions League. Il Times rivela che l'intenzione è quella di introdurre le Final Four a partire dal 2024 e se ne parlerà nel congresso annuale in programma il prossimo 11 maggio a Vienna. Semifinali secche e finale da giocare in sede unica in una settimana per creare più appeal. Questa la grande novità che i vertici del calcio stanno pensando con il presidente del Psg e dell'Eca Al Khelaifi in prima linea. Esperimento già provato nell'estate del 2020 causa Covid.

Getty Images