Barcellona: Balde corre verso il recupero, Lewandowski vuole esserci a tutti i costi

Il grosso punto di domanda in casa Barcellona riguarda Robert Lewandowski, fermo da un paio di settimane per una lesione al muscolo semitendinoso sinistro. L'attaccante polacco vuole fare carte false per esserci a Milano, anche se al momento è più probabile un suo forfait. Con il Clasico alle porte e una Liga tutta da conquistare, Flick non vuole correre rischi di perderlo per il resto della stagione. Al massimo, comunque, Lewa andrebbe in panchina. Ferran Torres, a segno all'andata, lo sta sostituendo degnamente, ma l'ex Bayern (40 gol in stagione) è capace da solo a terrorizzare le difese e con Yamal e Raphinha forma il miglior tridente al mondo.