Champions League, Atalanta-Villarreal rinviata per neve: fischio d'inizio giovedì alle 16.30

CHAMPIONS LEAGUE

Match posticipato dopo il decisivo colloquio tra l'arbitro Taylor e i due allenatori

Alla fine Atalanta-Villarreal si giocherà giovedì pomeriggio alle 16.30: dopo un paio di sopralluoghi, l'ultimo alle 20.30, e un colloquio con i due allenatori, l'arbitro Taylor ha deciso di rinviare il matchin programma al Gewiss Stadium. Nonostante il lavoro degli addetti, che hanno fatto il possibile per ripulire il campo, la fitta nevicata non ha dato tregua a Bergamo rendendo il campo impraticabile. Atalanta-Villarreal rinviata: vince la neve









































































A prevalere è stata, con ogni probabilità, la necessità di preservare l'incolumità dei giocatori oltre all'importanza dell'incontro, con le due squadre in lotta per il secondo posto nel girone. La posizione della Uefa era quella di giocare in ogni caso e valutare poi in corso d'opera, ma il campo si sarebbe rovinato e avrebbe rischiato a quel punto di diventare impraticabile proprio per l'eventuale nuovo inizio. Dopo il rientro negli spogliatoi, la Uefa ha comunicato ai due claub l'orario del nuovo fischio d'inizio, fissato per giovedì pomeriggio alle 16.30.

A fare chiarezza sul perché del rinvio ci ha pensato il dg dell'Atalanta, Umberto Marino: "L'arbitro ha provato fino all'ultimo a giocare, ha valutato l'evolversi della situazione meteo e poi si è giustamente confrontato con i due allenatori e ha deciso di rinviare la gara anche sulla base di un parere tecnico che ha valutato i rischi che poteva comportare per i giocatori scendere in campo".