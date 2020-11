Champions League: Atalanta-Midtjylland in esclusiva in chiaro su Canale 5

Martedì 1 dicembre, alle ore 21.00, su Canale 5 andrà in onda l’esclusiva in chiaro del match valido per la quinta giornata di Champions League “Atalanta-Midtjylland”. In diretta dal Gewiss Stadium di Bergamo va in scena la sfida tra i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, che hanno sette punti nel girone come l’Ajax, e i danesi ultimi del gruppo, ancora a secco di punti. La telecronaca della partita è affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Paganin.