Champions League 2023/24, le fasce per il sorteggio dei gironi

Le ultime gare dei playoff hanno completato il quadro delle 32 squadre che prenderanno parte all'edizione 2023/2024 della Champions League. In vista del sorteggio dei gironi del 31 agosto di Montecarlo che sarà trasmesso da Mediaset dalle 17.30 su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it, per quanto riguarda i club italiani, il Napoli sarà in prima fascia, l'Inter in seconda, mentre Lazio e Milan saranno in terza. Al netto delle big in prima e seconda fascia, per azzurri, nerazzurri, rossoneri e biancocelesti i pericoli potrebbero arrivare anche dalla quarta fascia dove Newcastle e Galatasaray fanno un po' paura a tutti.