Champions League 2019/20, delineate le quattro fasce

01/06/2019

LE ITALIANE

In prima fascia, tra le teste di serie, ci sarà la Juventus vincitrice della Serie A, che dovrebbe dunque avere un girone più semplice. Il Napoli sarà sorteggiato in seconda fascia ed eviterà quindi il Tottenham finalista (a differenza di quanto accaduto l'anno scorso col Liverpool) ma anche le due di Madrid, il Borussia e l'Ajax (che deve prima passare i preliminari). L'Inter sarà inserita in terza fascia e potrebbe incrociare molte squadre pericolose, mentre l’Atalanta, alla prima partecipazione in Champions, partirà dalla quarta fascia.