Champions League: 1-1 tra Psv e Dortmund, la qualificazione si decide in Germania

PSV-borussia 1-1

Luuk de Jong su rigore risponde all’ex Malen, tutto rimandato al ritorno al Signal Iduna Park

Nell’andata degli ottavi di finale di Champions League 2023/24 termina in pareggio la sfida tra Psv Eindhoven e Borussia Dortmund, al Philips Stadion è 1-1. I gialloneri la stappano al 24’ con il grande ex Donyell Malen, ma vengono ripresi al 56’ dal calcio di rigore di Luuk de Jong. Buon pari per i tedeschi, in vista del ritorno in casa. Qualche rimpianto per gli olandesi, padroni del campo a lungo tra primo e secondo tempo.

Tutto rimandato al ritorno tra Psv Eindhoven e Borussia Dortmund, al Philips Stadion finisce 1-1. Buon avvio degli ospiti, che nei primi minuti di gioco cercano subito di imporre il loro ritmo, con Donyell Malen che è attivissimo in attacco. Poco dopo il quarto d’ora di gioco si accende anche Reus, che inventa per la conclusione però sbilenca di Fullkrug. Al 24’ i gialloneri la sbloccano proprio con il grande ex Malen, che si defila sulla destra e scarica la sassata sotto la traversa, deviata ma non respinta da Benitez. Dopo il gol incassato gli olandesi si scuotono, con Bakayoko che spreca sull’assist di Lozano. Tanti i rischi corsi dal BVB, che però al duplice fischio rimane avanti, sull’1-0.

In avvio di ripresa gli uomini di Bosz ricominciano come avevano terminato, premendo sull’acceleratore alla ricerca del pari. Al 56’ il Psv riesce a riportare l’incontro in equilibrio, con il calcio di rigore trasformato da Luuk de Jong. I biancorossi hanno l’inerzia dalla loro parte, anche se rischiano al 70’ sul colpo di tacco del neoentrato Wolf, sugli sviluppi di palla inattiva. Bakayoko e Saibari continuano a spaventare la difesa giallonera, anche l’ex Milan Dest ci prova. Nei dieci minuti finali le energie iniziano a calare, con le due squadre che sembrano accontentarsi del pari. Finisce 1-1: buon pari per il Borussia, in vista della gara di ritorno tra le mura casalinghe del Signal Iduna Park. Un po' di rimpianti per il Psv, a cui ora serve il colpaccio in Germania.

LE STATISTICHE

-Luuk de Jong ha segnato nove gol in Champions League con il PSV, superando Ruud van Nistelrooy (otto) come miglior marcatore del club olandese nella storia della competizione.

-Donyell Malen è il primo giocatore olandese a segnare contro una squadra olandese nella fase a eliminazione diretta della Champions League.

-Prima di Donyell Malen, l’ultimo olandese a segnare contro una squadra olandese in Champions League era stato Arjen Robben con il Bayern Monaco contro il PSV nell'ottobre 2016.

-Luuk de Jong è il primo giocatore a segnare un gol nella fase a eliminazione diretta con il PSV da Alex nel marzo 2007 contro l’Arsenal, negli ottavi di finale.

-Il PSV ha segnato sei degli ultimi sette rigori nelle principali competizioni europee (con Luuk De Jong che ha trasformato gli ultimi due), dopo averne sbagliati quattro di fila tra febbraio 2015 e settembre 2016 (incluso uno sbagliato da De Jong).

-Prima di stasera, il Borussia Dortmund aveva perso entrambi i precedenti contro una squadra olandese nella fase ad eliminazione diretta di Champions League (doppio ko vs Ajax nei quarti di finale nel 1996).

-l PSV non ha perso alcuna delle ultime quattro partite di Champions League in cui ha subito il primo gol del match (1V, 3N).

-Solo Bukayo Saka (quattro) ha servito più assist di Marcel Sabitzer (tre) in questa edizione della Champions League.