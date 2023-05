Champions, le pagelle del Milan: Diaz spreca, Messias invisibile, solo un lampo per Leao

PAGELLE MILAN

Nel primo tempo Brahim si divora una grande occasione, il brasiliano non brilla, Rafa non è al top e si vede

© Getty Images

MAIGNAN 5,5 - nel primo tempo salva il risultato su una deviazione di testa di Dzeko, nella ripresa però non è impeccabile sul sinistro di Lautaro che sblocca la gara

CALABRIA 5,5 - incerto e poco propositivo. In copertura patisce i lanci in profondità e le incursioni di Dimarco, in costruzione invece non aiuta Messias e Diaz a creare superiorità con i suoi inserimenti.

THIAW 6 - insieme a Tomori lavora duro in marcatura su Dzeko e Lautaro. Non sempre è preciso negli appoggi in uscita, ma fisicamente c'è e finché non gli vengono i crampi tiene botta.

DAL 19' ST KALULU 5,5 - entra al posto di Thiaw e pasticcia un po' nel finale insieme al resto della squadra

TOMORI 6 - battaglia soprattutto con Lautaro e prova a metterla sulla lotta. Col Toro però è dura giocare d'anticipo e spesso deve affidarsi al mestiere per limitare i danni. Fino al 74' riesce a fare il suo, poi l'argentino mette la firma sul match

HERNANDEZ 5,5 - in avvio spaventa Onana con un esterno velenoso da quaranta metri, poi deve prendersi cura degli inserimenti di Dumfries e non riesce ad aumentare i giri per dialogare con Leao. Nella ripresa non pervenuto

TONALI 6 - gioca con intensità e prova a dare la carica, ma non sempre col giusto ordine. Dalle sue parti Barella gli complica la vita e nel primo tempo in un paio di occasioni si fa sorprendere alle spalle. Nella ripresa meno lucido tatticamente, ma non si arrende

KRUNIC 5,5 - presidia la zona centrale cercando di rompere il gioco nerazzurro e di battagliare. Tomori non lo aiuta molto in fase di non possesso e con Calhanoglu & Co. ha molto da lavorare e da correre. Nel finale rischia il rosso per un'entrata al limite

MESSIAS 5 - agisce largo a destra, ma Dimarco è attento e ha poco spazio per farsi trovare libero e per attaccare nell'uno contro uno. Poco cercato dai compagni, si pesta un po' i piedi con Diaz e sparisce lentamente dal campo col passare dei minuti

DAL 31' ST SAELEMAEKERS sv - entra per Messias, ma è solo per onor di firma

DIAZ 5 - come da copione, parte da destra e si accentra cercando di far valere le sue doti nello stretto. La gamba c'è, la precisione meno. Nel primo tempo si divora una grande occasione, nella ripresa non dà la scossa e Pioli lo sostituisce (troppo tardi)

DAL 31' ST ORIGI sv - prende il posto di Diaz, ma alla fine del match manca un quarto d'ora e con l'Inter in vantaggio la partita ormai è chiusa

LEAO 5,5 - non è al top e si vede. Fino al 37' trotterella per il campo senza un piano preciso e dando la sensazione di non voler e poter entrare nel vivo del gioco, poi lascia sul posto Acerbi e sfiora il gol dopo una gran giocata. Un solo lampo in un match giocato forse solo su una gamba

GIROUD 5,5 - Acerbi e Bastoni sono ossi duri nel gioco aereo e nei duelli. Da solo al centro dell'attacco non riesce a tener palla e a far salire la squadra. Gioca quasi sempre spalle alla porta ed è una sofferenza

ALL. PIOLI 5 - rispetto all'andata il Milan non va in bambola, ma fa troppo poco per provare a ribaltare davvero il risultato. Poca cattiveria nei duelli, poche idee sulla trequarti e poca precisione sottoporta. Anche i cambi arrivano troppo tardi e l'Inter vince anche il secondo round