Champions, la Juve sfida i campioni d’Europa senza Dybala e Morata

CHAMPIONS LEAGUE

I bianconeri ospitano il Chelsea, per l’Atalanta lo Young Boys davanti ai suoi tifosi

Dopo un martedì di Champions che lascia l’amaro in bocca alle italiane, con l’Inter bloccato sul pari in Ucraina il Milan derubato in casa dall’Atletico e la strada per gli ottavi che si fa in salita, stasera tocca a Juventus e Atalanta e per entrambe può essere l'occasione della svolta. La squadra di Max Allegri, privo di Dybala e Morata usciti infortunati dalla sfida con la Samp (out anche Ramsey), ospita allo Stadium il Chelsea Campione d'Europa e nonostante l’emergenza può dare una svolta positiva ad una stagione cominciata con prestazioni e risultati al di sotto delle aspettative. La prima sfida tra le favorite del girone è l’occasione giusta per ritrovarsi e ricominciare a correre, oltre che per mettere una seria ipoteca sugli ottavi di finale. Getty Images

“Potrei stravolgere la formazione" ha detto alla vigilia il tecnico bianconero, che medita di ribaltare i campioni in carica con le stesse armi usate dalla squadra di Tuchel per conquistare la Coppa: rubare palla con l’avversario in avanti e colpirlo in velocità in spazi larghi. Di certo quello che Chiellini e compagni non dovranno fare è concedere campo aperto ai Blues, che in questa stagione, con l’arrivo di Lukaku, sono ancora più micidiali negli spazi larghi. Si annuncia quindi un altro di quei duelli, ruvidi ma leali, che abbiamo visto tante volte tra il capitano bianconero e Big Rom.

Detto dell’emergenza della Juve, gli inglesi non stanno meglio e la squadra di Allegri deve approfittarne. Fondamentale sarà il centrocampo, dove Tuchel non può disporre di due titolarissimi come Mount e Kanté (fermato dal Covid), ma anche di James e Pulisic. Ci sarà, invece, Jorginho, pronto a prendere il dominio della metà campo. Per Allegri e i suoi è l’occasione della svolta.

Un’occasione storica invece per i tifosi dell’Atalanta, che potranno finalmente godersi la Champions nel loro stadio. Al Gewiss Stadium arrivano gli svizzeri dello Young Boys e nonostante l’atmosfera di festa che c’è in città Gasp ha già messo in guardia i suoi: "Ha vinto 9 volte nelle ultime 10 partite senza perdere, ha battuto il Manchester United alla prima giornata del girone. Tutti gli allenatori hanno detto che non è una squadra di quarta fascia".

Per superare l’esame di svizzero, già fatale al Manchester United nella prima giornata, servirà un’Atalanta che oltre ad essere la solita Dea sia anche rigorosa, ordinata e lucida. Per un appuntamento “fondamentale, anche se non ancora decisivo per la classifica” (parola di Gasperini), ma che se vinto potrebbe già indirizzare il girone dei bergamaschi, il tecnico nerazzurro ritrova finalmente Muriel ma dovrebbe comunque dare continuità all'ultima formazione schierata in campionato, che ha frenato la corsa dell'Inter con uno spettacolare 2-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Vedi anche Champions League Champions League, Lukaku di nuovo contro la Juventus