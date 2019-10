Champions, Inter: "Col Barcellona ci giocheremo le nostre carte, niente elmetto per difenderci"

VERSO BARCELLONA-INTER

"Se abbiamo l'ambizione di andare avanti dobbiamo fare punti in tutte le gare. Al Camp Nou non sarà facile ma giochiamo le nostre carte con grandissimo rispetto, sapendo che affrontiamo una favorita per la vittoria della Champions". Conte presenta così la sfida dell'Inter contro il Barcellona. "C'è voglia di affrontarli con tutti gli effettivi in campo, anche con Messi". Lukaku non ci sarà: "Ha avuto un affaticamento al quadricipite".

Conte: "Con il Barcellona gara della vita. Lukaku out"

"E' un girone interessante, sicuramente difficile, ce ne siamo accorti con lo Slavia Praga. Ma se hai ambizione, voglia e speranza di andare avanti, devi cercare di fare punti su qualsiasi campo. Sicuramente non è semplice giocare al Camp Nou ma noi veniamo per giocarci le nostre carte, con grandissimo rispetto, perché sappiamo di affrontare una delle candidate alla vittoria finale di questa Champions League".

"Barcellona con o senza Messi? Insieme a Cristiano Ronaldo è il migliore al mondo, capace di spostare gli equilibri di una partita. Ma in ogni caso sarà una gara difficile. C'è la voglia di affrontare il Barcellona con tutti gli effettivi, quindi con Messi in campo: è un campione unico. Dovremo stare attenti perché il Barcellona può farti gol da un momento all'altro. Ma dobbiamo anche pensare che il nostro percorso di crescite passa da queste partite. Il Barcellona è un top team, ma ci faremo trovare pronti. Per noi sarà una settimana bella intensa. La partita della vita è quella che dobbiamo giocare e in questo momento la gara col Barcellona è la più importante in assoluto. Non abbiamo bisogno di stimoli".

Conte e il paragone con Mourinho: "C'è grandissimo rispetto per quell'Inter e per il suo condottiero: quell'anno hanno fatto qualcosa di difficilmente ripetibile. Fare paragoni è impossibile, sono epoche diverse. Noi abbiamo iniziato un percorso. Il Triplete dell'Inter resterà indelebile nella storia del calcio".



"Barcellona e Juve sono tra le squadre più forti al mondo, andremo a sfidare in quattro giorni i due calciatori più forti del pianeta. Veniamo al Camp Nou dopo aver vinto sei partite su sei in campionato: dobbiamo avere la voglia di giocarci le nostre carte. Non dimentichiamo che negli ultimi anni la Juve ha tenuto alto il nome del calcio italiano in Europa".

Su Sanchez: "Non mi sono piaciute alcune cose dette nei suoi confronti. Se andate a vedere, dopo la simulazione lui non protesta: si rialza subito e vuole giocare".

"Sarà uno step fondamentale. Il risultato sarà la conseguenza di ciò che andremo a proporre. Dovremo giocarci le nostre carte con coraggio, determinazione, voglia. Nessuno prepara le partite per non vincere o per pareggiare. Abbiamo cominciato un percorso. Cerchiamo di fare le cose al 100%, io voglio che si affrontino sempre le situazioni guardandole in faccia e non come il pugile che si mette in difensiva per non prendere pugni. Abbiamo tanta strada da fare ma ci deve portare a crescere in autostima. Ho la fortuna di avere dei ragazzi che la pensano come me".



Conte annuncia che Lukaku non ci sarà: "Ha avuto un affaticamento al quadricipite. Una situazione che si portava avanti da una decina di giorni: sono stati svolti degli esami strumentali, negativi".

LE PAROLE DI SKRINIAR

"La partita della vita è quella di domani. Poi dovremo essere pronti a giocare contro la Juve. Per un giocatore è stimolante sfidare prima Messi e poi Cristiano Ronaldo nel giro di quattro giorni. Il Barcellona non è solo Messi, sarà una bella sfida. Abbiamo lavorato bene sulla nuova linea difensiva, fin dal ritiro estivo. Finora abbiamo fatto molto bene, poi c'è sempre tempo per migliorarsi".