Champions, Inter all'esame Manchester City: Lautaro verso la panchina

VERSO CITY-INTER

Nessun infortunio per il Toro, quella di Inzaghi sarebbe solo una scelta conservativa in vista del derby di domenica: si scalda Taremi

"Lautaro Martinez per me sarà sempre una soluzione e mai un problema". 15 mesi dopo la finale di istanbul, l'Inter di Simone Inzaghi affronta ancora il Manchester City nella prima giornata della nuova Champions League e il Toro rischia di andare in panchina per scelta tecnica. Il tecnico nerazzurro medita infatti una mossa a sorpresa dettata dall'affaticamento dell'argentino e quindi conservativa in vista del derby di domenica, ma nella conferenza della vigilia ci ha tenuto a sottolineare che non c'è alcun 'caso'.

Vedi anche Champions League Inter, Inzaghi verso il City: "Non sarà una rivincita della finale, nessun caso Lautaro" Lautaro, ancora in astinenza in questa stagione come non gli era mai successo (nelle ultime 12 presenze in Serie A è andato in gol soltanto una volta) dovrebbe quindi lasciare il suo posto al fianco di Thuram a Taremi, anche lui ancora alla caccia del primo gol in nerazzurro (in Champions ha segnato nove gol con il Porto).

Il dubbio verrà sciolto nelle prossime ore, così come quello che riguarda Pavard, apparso in difficoltà a Monza, e Bisseck, ma il resto della formazione dovrebbe essere confermato: Sommer tra i pali, Acerbi (che si ritrova di fronte un Haaland in grande forma autore di ben 9 gol in 4 partite di Premier) e Bastoni in difesa, Darmian e Carlos Augusto sulle fasce, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo.

Affaticamento muscolare per Dimarco, che non è partito per Manchester così come Arnautovic che ha la febbre, ma che dovrebbe recuperare per la sfida con il Milan.

Vedi anche Champions League Guardiola: "Ho rivisto la finale, l'Inter è ancora più forte. Può vincere la Champions"