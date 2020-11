Champions, Inter agli ottavi se…

CHAMPIONS LEAGUE

Era una “finale” aveva detto Conte e il Real Madrid le finali non le perde. L'Inter cade 2-0 contro a San Siro nella prima gara di ritorno del Girone B di Champions League ed è sempre più vicina all'eliminazione: con due punti in quattro partite ai nerazzurri servirà un miracolo per strappare il pass per gli ottavi di finale, ma a volte nel calcio i miracoli diventano realtà e la squadra di Conte ha ancora alcune combinazioni a disposizione. Inter-Real Madrid, le immagini del match Getty Images

Dopo le prime quattro giornate, la classifica del Girone B recita: Borussia M'Gladbach a 8 punti, Real a 7, Shakhtar a 4 e Inter ultima a 2. Questo significa che per qualificarsi alla fase successiva i nerazzurri dovranno battere sia gli ucraini sia i tedeschi nei prossimi due match - il primo in Germania e l'ultimo in casa - e sperare che il Real vinca o perda entrambe le partite che mancano contro 'Gladbach e Shakhtar.

INTER AGLI OTTAVI SE:

- Fa 6 punti contro Shakthar e Borussia e il Real fa lo stesso.

- Vince contro Shakthar Donetsk e Borussia M'Gladbach e il Real perde entrambe le partite.

