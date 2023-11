Champions: il Dortmund batte il Newcastle e fa un passo avanti verso gli ottavi

CHAMPIONS LEAGUE

Nell'altra sfida del tardo pomeriggio lo Shakhatr supera il Barcellona per 1-0

© Getty Images Le prima gara del martedì del girone di Champions League del Milan non sorride certamente ai rossoneri, che vedono complicarsi la corsa agli ottavi: il 2-0 del Borussia Dortmund sul Newcastle, firmato da Füllkrug (26') e Brandt (79'), manderebbe infatti i rossoneri a cinque punti dalla qualificazione in caso di ko col Psg. Nell'altro match, cade a sorpresa il Barcellona: al Volksparkstadion di Amburgo, vince 1-0 lo Shakhtar Donetsk grazie alla rete di Sikan (40').

GRUPPO F

L'altra gara del gruppo F non sorride al Milan, che avrà bisogno di una vittoria per evitare di complicare definitivamente le cose nel suo girone. I rossoneri speravano infatti nel pareggio, mentre arriva la netta vittoria del Borussia Dortmund: 2-0 al Newcastle e primo posto momentaneo con 7 punti. Dominano i tedeschi in avvio, contro un avversario che rinuncia a sorpresa ad Almiron e Gordon nell'undici iniziale. Pope è decisivo su Füllkrug e Adeyemi, evitando lo svantaggio di un Newcastle che soffre tremendamente la velocità avversaria. Al 26' ecco la meritata rete per il Bvb, che sblocca la gara con Füllkrug: l'ex Werder Brema segna il suo primo gol in Champions League dopo un pregevole uno-due con Sabitzer. L'austriaco spreca la chance per il raddoppio e nel recupero i Magpies sfiorano il pari-beffa, con l'ottima parata di Kobel sulla conclusione di Joelinton. Nella ripresa entrano Almiron e Gordon, con quest'ultimo schierato da falso nueve per creare imprevedilità, e il Bvb rischia. Livramento incendia la corsia destra e impegna Kobel in prima persona, poi ispira per la clamorosa occasione sprecata (da due passi) da Joelinton di testa. L'ex Hoffenheim sbaglia, Julian Brandt no: l'ex fantasista del Leverkusen firma il 2-0 che chiude la gara al 79', dopo una bruciante ripartenza. I ritmi si abbassano e il Newcastle si rivede solo nel recupero, con l'insidioso tiro-cross di Livramento e la deviazione in corner di Kobel. Vince 2-0 il Bvb, che sale a 7 punti e inguaia il Milan: in caso di ko, i rossoneri sarebbero a cinque punti dalla qualificazione agli ottavi con due sole gare rimaste. Newcastle fermo a quota 4.

GRUPPO H

Cade a sorpresa il Barcellona, che non riesce mai ad entrare in partita e viene sconfitto 1-0 dallo Shakhtar Donetsk, capace di riaprire la corsa alla qualificazione. Al Volksparkstadion di Amburgo i blaugrana comandano il possesso palla, ma non si rendono quasi mai pericolosi nel primo tempo, limitandosi a un "liscio" di Lewandowski e una conclusione alta di Raphinha. Ne approfittano così i rivali ucraini che, dopo aver spaventato ter Stegen con la conclusione potente di Matvienko, passano al 40': l'eroe del vantaggio è Danilo Sikan, che svetta di testa sul grande cross di Gocholeishvili e firma l'1-0 dello Shakhtar. Si tratta del secondo gol subito dal Barça in questa Champions, entrambi dagli ucraini, e il Barcellona non riesce a reagire fino alle mosse "rivoluzionarie" di Xavi. Quattro cambi in un colpo solo, con gli ingressi di Balde, Joao Felix, Pedri e Lamine Yamal ravvivano il Barça, che tira per la prima volta in porta al 70'. Non arriva la rete e, anzi, la miglior occasione è dello Shakhtar. Gli ucraini, dopo aver perso Stepanenko, si vedono infatti annullare il raddoppio di Newerton all'87' per offside. Gli otto minuti di recupero non ravvivano il Barcellona, che esce sconfitto da Amburgo: vince 1-0 lo Shakhtar Donetsk di Marino Pusic, storico vice di Slot e neotecnico da fine ottobre. Un successo di prestigio che riapre il girone: lo Shakhtar vola a quota 6 punti, -3 dal Barça.