Champions: controlli anti-coronavirus per il Barcellona all'arrivo a Napoli

CHAMPIONS LEAGUE

Controlli anti-coronavirus per il Barcellona, che lunedì alle 13 atterrerà a Napoli in vista della gara di andata di Champions League in programma martedì sera al San Paolo. All'arrivo all'aeroporto di Capodichino la delegazione blaugrana verrà sottoposta a un controllo della temperatura corporea ed eventualmente, se necessario, a ulteriori test in ospedale, come stabilito dal Ministero della Salute italiano.

Resta a casa Sergi Roberto, out tre o quattro settimane a causa di una lesione muscolare all'adduttore della gamba destra. Viaggerà invece con la squadra il neo acquisto Martin Braithwaite, anche se non potrà giocare perché escluso dalla lista Champions. Il Napoli è sceso in campo per una seduta mattutina: dopo una prima fase di attivazione, il gruppo ha svolto esercizi di posizionamento tattico e lavoro sul possesso palla. Chiusura con una serie di partitine a campo ridotto. Llorente non si è allenato per sintomi influenzali. Koulibaly ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Lavoro in palestra e campo per Malcuit.